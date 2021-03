Kiakadt Amerika a WHO koronavírus-jelentésén, független vizsgálatot követelnek

Az Egyesült Államok és 12 másik ország, köztük Japán, az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália, új, „független és átlátható, külső beavatkozástól mentes” vizsgálatot kérnek a koronavírus eredetét illetően, miután elégtelennek találták a WHO 120 oldalas jelentését.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

A WHO a kínai Vuhanban vizsgálódott a koronavírus eredete után, jelentésükben az áll, hogy valószínűleg denevérekről terjedt át közvetetten az emberre a fertőzés és „extrém valószínűtlen,” hogy a nagybani piac mellett működő víruslaborból szabadult el.

A WHO azonosított több "közvetítőt" is, melyen keresztül átjuthatott az emberekre a fertőzés, ilyenek a kisállatok vagy a fagyasztott élelmiszer is. Az utóbbi valószínűleg Peking nyomására került be a jelentésbe, hiszen Kína hivatalos álláspontja az, hogy nem is Kínából származik a koronavírus, hanem fagyasztott élelmiszeren keresztül, külföldről importálták azt.

A WHO jelentése szerint tehát még csak az az elmélet sem valószínűsíthető, hogy denevérek elfogyasztása miatt került át az emberre a vírus, ez a járvány korai szakaszában népszerű teória volt. A WHO a nyércre, a nyúlra és a tobzoskára gyanakszik, mint a vírus emberre való átadói, mely állatokat denevér fertőzhetett meg.

Fontos mozzanat, hogy a jelentés publikálása előtt még a WHO vezetője is kritizálni kezdte saját embereit amiatt, hogy nem vizsgálták ki elég tüzetesen a labori eredet lehetőségét. Meglepő lépés ez Tedrosz Gebrejeszusztól, aki korábban még azt nyilatkozta, hogy szerinte sem valószínű, hogy laborból szabadult el a fertőzés. Ezt úgy jelentette ki, hogy a WHO stábját az ominózus labor közelébe sem engedték a kínai hatóságok.

Egyes elemzők szerint politikai és finanszírozási harc áll a pálfordulás hátterében. Kína évek óta próbál nyomást gyakorolni a WHO vezetőire, mely miatt Donald Trump ki is léptette az Egyesült Államokat - a WHO legnagyobb finanszírozóját - a szervezetből. Joe Biden elnök leállította a kilépést, de elképzelhető, hogy a WHO vezetése úgy döntött, inkább igyekeznek mindent megtenni azért, hogy ne haragítsák magukra ismét Amerikát, hiszen ezzel legnagyobb anyagi támogatójukat ijeszthetik el. Az WHO tavalyelőtti számai alapján az Egyesült Államok a szervezet költségvetésének 15,5%-át biztosította, míg Kína alig 0,2%-ot.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 30. Kifakadt a WHO vezére, hogy nem vizsgálták ki rendesen a laborból kiszivárgott koronavírus elméletét

Míg az Egyesült Államok és a WHO vezetője is újabb vizsgálatot sürgettek, Kína arra figyelmeztette a nemzetközi szereplőket, hogy „ne politizálják el” a koronavírus eredetének vizsgálatát, mert ez csak „szabotálja a járvány elleni védekezést.”

Ez már a második olyan jelentés volt, amelyet a WHO tudósai Kínában „vizsgálódva” kiadtak, az elsőben el sem jutottak Vuhanig és csupán a kínai hatóságok beszámolójára támaszkodtak a jelentésük elkészítéséhez. Hasonló jeleket lehet megfigyelni a mostani jelentésen is, melynek elkészítése mindössze négy hetet vett igénybe.

Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője úgy kommentálta a mostani WHO-jelentést, hogy „csak részleges képet mutat” és hogy „nem kapja el megfelelően a pillanatot,” ezért újabb vizsgálatot sürgetnek - idézi a szóvivőt a Wall Street Journal.

"Azt gondolja [Joe Biden], hogy az amerikai emberek, a nemzetközi közösség és az egészségügyi szakértők, a doktorok, mindenki, aki azon dolgozott, hogy életeket mentsenek meg, a családok, akik szeretteiket vesztették el - nagyobb átláthatóságot érdemelnek" - mondta Jen Psaki.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 10. Elindult a WHO csapata Kínába, a vírus eredetének vizsgálatát készítik elő

A koronavírus eredetével kapcsolatos vita egyébként Donald Trump Kínával való viszonyát is meghatározta a volt elnök utolsó hivatalban töltött éve során. Trump külügyminisztere, Mike Pompeo még azt is kijelentette, hogy "számottevő hírszerzési bizonyíték van" arra, hogy egy vuhani laborból szabadult el a vírus.

A bizonyítékok sosem kerültek bemutatásra, később a Pentagon több tisztségviselője, többek közt Mark Esper védelmi miniszter is cáfolták a dokumentumok létezését és azt mondták, hogy "nincs egyértelmű bizonyíték" a koronavírus eredetét illetően.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 03. Amerikának bizonyítéka van: tényleg a vuhani laborból szabadulhatott el a koronavírus

Címlapkép: Getty Images