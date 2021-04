A koronavírus elleni harc mintaállamai nagyon le vannak maradva az oltással - méghozzá szándékosan

Kelet-Ázsia országait, valamint Ausztráliát és Új-Zélandot egyértelműen a koronavírus elleni küzdelem legsikeresebb országainak nevezhetjük. A két utóbbi országban például alig pár új eset van naponta, és a lakosság életét sem nehezítik általános korlátozó intézkedések. Az oltásokkal viszont látványosan le vannak maradva. Nemcsak Ausztrália és Új-Zéland, de a fejlett és gazdag Japán is a leglassabban oltó országok között van, akárcsak Dél-Korea. Nem hiba vagy lassúság van a háttérben, hanem előre megfontolt stratégia: Ausztrália és Új-Zéland egyelőre vakcinák nélkül is teljesen kordában tartja a járványt, Japánban pedig az oltási program sürgetése talán többet ártott volna hosszabb távon, mint amennyit segített volna rövid távon. Dél-Korea pedig egy harmadik utat választott, amit azóta részben feladni kényszerült.

A kelet-ázsiai országokat, valamint Új-Zélandot és Ausztráliát a koronavírus elleni harc mintaállamainak nevezik, méghozzá okkal. Ezekben az országokban gyakorlatilag az első hullám óta nem beszélhetünk komolyabb járványról, Új-Zélandon például szinte teljesen szabadon élnek az emberek. Ausztráliát és Új-Zélandot a védekezésben természetesen segítették az adottságok is, hiszen a többi országtól elszigetelve találhatók, szárazföldi szomszéd nélkül, és nagy területen él kevés ember, tehát a népsűrűség alacsony. Ezek az adottságok segítették a járványkezelést, de nem csak erről van szó. A szelektív intézkedésekben és a nyomkövetésben élen jártak ezek az országok, ezért tudták visszaszorítani a járványt.

Új-Zélandon például egész városokat zárnak le, ha csak egyetlen fertőzöttet is találnak, és a város zárlat alatt marad, amíg a kontatkutatásokat el nem végzik.

Nem csoda, hogy az országban összesen 26 fő veszítette életét a járvány kitörése óta (ez nem lakosságarányos szám, ez a tényleges összes halálozás száma). Dél-Koreában hasonló a helyzet, ami a járványkezelési metódusokat illeti. A kelet-ázsiai ország Kína után a koronavírus második fertőzési gócpontja volt, de sikerült úrrá lenni a helyzeten. A koreaiakat is segítette a védekezésben a földrajzi elszigeteltség (a népsűrűség már kevésbé), de a nemzetközi összehasonlításban kiugróan jó járványadatokat a nyomkövetésnek és a hatékony lokális fellépésnek köszönhetik. A kelet-ázsiai országok közül Japán már határeset - sokáig ott is megúszták jelentős járványhullám nélkül, de idén év elején már volt egy nagyobb hullám, és újra felszálló ágban van a járvány. A japán adatok viszont lakosságarányosan még ezzel együtt is összehasonlíthatatlanul kedvezőbbek, mint amit a nyugati világban látunk.

A sikeres járványkezelés mellett sok egyéb közös jellemzője van a négy országnak. Mind a négy gazdag, fejlett ország, az egy főre jutó GDP-jük messze meghaladja a világátlagot (Japán a világ harmadik legnagyobb gazdasága). Az országok emellett szoros tagjai a nyugati szövetségi rendszernek (a két óceániai ország a brit birodalom öröksége miatt, Japán és Dél-Korea pedig az amerikaiak számára kulcsfontosságú stratégiai terület). Aktív résztvevői a globális kereskedelemnek is, és még a fejlett országokhoz képest is kiemelkedően jó egészségügyi rendszerük van.

És egyikük sem tart még szinte sehol a koronavírus elleni oltások beadásával, ami a fenti tényezők miatt különösen meglepő.

Nehéz nem észrevenni, hogy a kelet-ázsiai és óceániai fejlett országok le vannak maradva az oltással. Ha az Európai Unió oltási programjára azt mondjuk, hogy lassú, akkor érdemes megnézni az alábbi grafikont, az EU ugyanis több mint nyolcszor több oltást adott be lakosságarányosan, mint a járvány elleni harc mintaállamai. Japán, Dél-Korea, Új-Zéland és Ausztrália már a fejlődő országok egy részéhez képest is lemaradást mutat, a fejlett világon belül pedig abszolút legutolsók az oltásban.

A fenti ábra a 100 lakosra eső összes beadott vakcinát mutatja, tehát az első és a második dózisokat együtt. Mint az látszik, a fenti 4 ország nagyon messze van az immunitástól, és ha csak a brit vagy az amerikai példából indulunk ki, ahol már ilyen magas átoltottság mellett sincs immunitás, akkor a négy országban még hosszú hónapok kérdése, hogy az oltásokkal immunizálhassák a lakosságot.

Az országok adottságait figyelembe véve ez meglepő lehet, de talán még meglepőbb az, hogy ez nem lassú reakció vagy valamilyen hiba következménye, hanem tudatos és kidolgozott stratégia része.

A négy ország mindegyike szándékoltan kezdte kifejezetten későn az oltást, és az alábbiakban ennek okait is megnézzük.

Túlzott óvatosság

Talán az ausztrál és az új-zélandi példa lehet számunkra a legmeghökkentőbb, hiszen napról napra azt számolgatjuk, hogy épp mennyi vakcina érkezett be, ezek épp a lakosság hány százalékának átoltására elegendőek, és mikor érhetjük el azt az immunitási szintet, hogy a korlátozó intézkedéseket fel tudjuk oldani. Új-Zéland és Ausztrália kapcsolatrendszerükből és gazdasági erejükből adódóan hamar le tudták volna kötni azt a mennyiségű vakcinát, ami a kis számú lakosság beoltására elég. Mindkét kormány ennek ellenére szándékosan döntött úgy, hogy nem kezdik el az oltásokat egészen február közepéig.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a két országban szinte egyáltalán nem dúl járvány, Ausztráliában március 31-én 18, Új-Zélandon 4 új esetet találtak, Új-Zélandon november 18. óta nem beszélhetünk közösségi terjedésről, egy-egy esetet találnak elszórtan. Ilyen esetszámok mellett az egészségügyi rendszer leterheltségéről szó sincs, az élet gyakorlatilag úgy zajlik, mintha nem is lenne járvány (a szigor akkor jelentkezik, amikor egy-egy területen lokálisan intézkednek).

A két ország tehát vakcinák nélkül is kordában tartja a járványt, rövid távon tehát egyszerűen nincs szükségük az oltásokra.

A kormányokat politikai indokok sem motiválják a gyors beszerzésre, hiszen a lakosság életét nem kötik meg népszerűtlen intézkedések, sőt, a két ország kormánya kifejezetten előszeretettel hangsúlyozza nemzetközileg kiemelkedő sikereit. Ennek tökéletes ellenpéldája Nyugat-Európa, ahol a járványkezelés hibái miatt feloldhatatlanok a korlátozások, ami látszik is a kormányok támogatottságának csökkenésében.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy az ausztrál és új-zélandi kormány nem szeretné beoltani a lakosságot. Az oltási program késlekedését azzal indokolták ezekben az országokban, hogy egyelőre kontroll alatt van a járványhelyzet, így látatlanban nem éri meg vállalni azokat a kockázatokat, amelyek az oltással járnak. A kockázatokat alatt a mellékhatásokat értik, hiszen új oltóanyagról van szó, és az oltóanyagok éles vizsgálata valójában a világ lakosságának beoltásával kezdődött.

Az ausztrál és új-zélandi kormányok tehát egyfajta megfigyelő álláspontot vettek fel: vizsgálják, hogyan teljesít a vakcina az egyes országokban,

és folyamatosan egyeztetnek a brit, amerikai és kanadai egészségügyi hatóságokkal a vakcinák tapasztalatairól. Az ausztrálok emellett deklaráltan vizsgálják azt is, hogy melyik vakcina hogyan teljesít a gyakorlatban. Fontos elmondani, hogy ez nem a vakcinákkal szembeni bizalmatlanságot jelenti, egyszerűen csak a járványmentes helyzet miatt a kormányoknak valóban érdemes megvárni a tömeges oltás eredményeit, illetve politikailag sem kényszerülnek sürgős beszerzésre. Az ausztrál kormány például a hírvivő alapú vakcinákról úgy nyilatkozott, hogy nagyon ígéretes technológián alapulnak, és az eddigi adatok is meggyőzőek, de mivel új technológiáról van szó, a járványhelyzetük miatt megtehetik, hogy kivárják a tömeges oltások pontos eredményeit.

Önellátási kísérletek, felemás sikerrel

Dél-Korea is szándékoltan késett a vakcinálással, az ország vezetői ugyanis a nemzetközi piacon történő gyors beszerzéstől eltérő stratégiát választották - itt viszont már nem beszélhetünk hibátlan kivitelezésről. Az ország gyógyszernagyhatalom, a gyógyászati készítmények exportja jelentős, így a kormány már tavaly nyáron megállapodott a nagy vakcinagyártókkal, hogy Dél-Koreán belül fognak koronavírus elleni vakcinákat gyártani. A koreai vezetők úgy számoltak, hogy a hazai gyártással megszűnik a nemzetközi kiszolgáltatottság, és a magas árakon történő, éles versennyel járó külföldi beszerzés helyett az országban gyártják le a vakcinákat, ezt gyógyszerbiztonsági és önellátási szempontokkal is indokolták.

Ez a megoldás viszont végül sokkal lassabbnak bizonyult, mintha előre lekötöttek volna nagy mennyiséget.

Persze a járványhelyzet késő őszig a koreai döntéshozókat sem sürgette, az év végi megugrás az esetszámokban kritikákat váltott ki (a tetőzéskor így is csak 1200 volt a napi új esetek száma), így a kormány részben feladta a stratégiáját, és 50 millió dózisos beszerzés mellett döntött. Az oltást csak február végén kezdték el az országban. A járványhullám azóta némileg visszaszorult, az 500 körüli esetszámok az 51 milliós országban kifejezetten kedvezőnek számítanak, de magasabbak, mint az őszi hullám előtt bármikor. Dél-Korea most egy kettős stratégiát alkalmaz: a jövőben egyszerre fog külföldi beszerzésű és hazai gyártású vakcinákat használni.

Harc a bizalmatlansággal

A fenti országok közül Japánban lenne a legégetőbb gyorsan átoltani a lakosságot. Egyrészt azért, mert az országban a járványhelyzet már nem annyira kedvező, mint késő ősz előtt (épp felszálló ágban van a járvány, 2000 körüli új esetszámokkal), másrészt nyáron az országban olimpiát tartanak, ahova bár külföldi nézőket nem engednek be, a hazai lakosság körében növeli a mobilitást. Ennek ellenére Japán is szándékosan oltja be lassan a lakosságot, február második fele előtt egyetlen oltást sem adtak be.

Ennek is érthető oka van, az oltások gyors elindításával ugyanis lehet, hogy a kormány végérvényesen ellehetetlenítette volna a program sikerét.

A japán társadalom ugyanis extrém módon oltásellenes. A helyi járványügyi szakemberek úgy értékelték a helyzetet, hogy amennyiben a vakcinákat pánikszerűen gyorsan hagyták volna jóvá, azzal a lakosság bizalmatlansága nőtt volna a COVID-vakcinákkal szemben, pedig az már most sem kicsi. A kormány így előre megfontolt stratégia mentén hosszas és alapos átvizsgálást kért a koronavírus elleni vakcinákra: míg a brit hatóság december elején, az amerikai december 11-én, a WHO december 31-én hagyta jóvá a Pfizer-Biontech vakcinát, Japánban a jóváhagyás szándékosan késett két hónapot, és február 14-én érkezett meg. A japánok ehhez elvégeztek egy saját, kis mintás tesztet 600 fő bevonásával. Szakértők szerint ilyen kis minta nem sok mindenre elég, csupán arra, hogy a lakosság bizalmát javítsák az oltásokkal szemben azzal, hogy elmondhatják: Japán lefolytatott egy saját vizsgálatot.

A japán oltásellenességnek megvan az előzménye. A '70-es és '80-as években is volt példa különböző vakcinabotrányokra, amelyek során emberek is meghaltak (bár nagyon kis számú haláleset volt, az ügyek nagy médiavisszhangot váltottak ki). A 2010-es évekre is jutott botrány, amikor a HPV elleni oltások után allergiás reakcióktól szenvedő beoltottakról keringtek videók az interneten, tömeghisztériát okozva ezzel.

A japán oltásellenesség szemléletes példája, hogy a videók miatt a 2010-es 70%-ról 2020-ra 1%-ra zuhant az új HPV-oltások aránya az oltandó korosztályban.

Nem állnak jól egyébként a koronavírus-elleni oltással szem. Első körben az egészségügyi dolgozókat kezdték el oltani, és a regisztráció messze nem haladt olyan tempóban, ahogy azt várni lehetett. Nem meglepő, hogy a japán hatóságok az alapos vizsgálattal és az oltás nemzetközi eredményeivel akarták felépíteni a lakosság bizalmát, hiszen az előzményeket látva hiába engedélyezték volna azonnali hatállyal az oltásokat, ha ez a lakosság aggodalmát csak fokozta volna, és az engedélyezett vakcinát nem lett volna kinek beadni.

Címlapkép: Getty Images