Itt vannak Magyarország kedvenc autómárkái

A koronavírus-járvány miatt nehezen indult az év a magyar autópiacon, márciusban viszont végre ismét növekedés volt tapasztalható az új autók értékesítésében. A Carinfo.hu által közzétett adatokból az is kiderült, hogy a Suzuki nem talált legyőzőre múlt hónapban sem, a márka értékesítette a legtöbb személyautót, míg a dobogó második és harmadik helyét a Toyota és a Ford szerezte meg. A kishaszongépjárművek eladásainál is teljesült a papírforma, a Ford magabiztosan utasította maga mögé a mezőnyt.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Erősödéssel folytatódott az év a magyar autópiacon, múlt hónapban 12 434 új autót helyeztek forgalomba, amely 8,3 százalékos növekedést jelentett 2020 márciusához képest. Az év első három hónapját figyelembe véve elmondható, hogy 32 194 új autó került értékesítésre, amely csupán 1,5 százalékos visszaesést jelent 2020 azonos időszakához képest.

A múlthavi regisztrációs számokkal, azok növekedésével kapcsolatban azonban azt is ki kell emelni, hogy tavaly márciusban már nagyon erősen éreztette hatását a koronavírus-járvány. Az akkori beszámolók szerint szinte teljesen leállt az új és a használt autók kereskedelme Magyarországon a hónap végére, így egy alacsony bázishoz képest következett be a mostani bővülés.

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) által közzétett tájékoztatóból kiderült az is, hogy az értékesítésben a benzines autók túlsúlya érzékelhető a dízel autók kárára. A részben és teljesen elektromos meghajtású járművek részaránya Európai Uniós viszonylatban relatíve nagy, amelyben a taxik számára adott kiemelten magas állami támogatás is szerepet játszik. Az MGE ugyanakkor rámutatott arra is, hogy az alternatív meghajtású járművek még mindig relatív alacsony részaránnyal bírnak az új autók piacán.

Kiderült az is, hogy a használt autók behozatal továbbra is felette van az új autókénak. Az első negyedévben 32 893 darab használt autó érkezett Magyarországra, amely 2 százalékkal meghaladta az új személyautók forgalomba helyezését.

A Suzukit nem lehet megállítani

A Datahouse friss statisztikáiból kiderült az is többek között, hogy

A LEGTÖBB AUTÓT A SUZUKI ADTA EL MÚLT HÓNAPBAN, SZÁM SZERINT 1862 DARABOT, A MÁRKA PIACI RÉSZESEDÉSE EZZEL 14,98 SZÁZALÉK VOLT.

A legnépszerűbb márkák listáján a második helyen a Toyota állt 1226 darab eladott új személyautóval és 9,9 százalékot megközelítő piaci részesedéssel, őket követte a Ford, a Dacia és a Kia múlt hónapban.

Márciusban 2088 új kishaszonjárművet helyeztek forgalomba, közel 0,4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az egyes márkák közül a legtöbbet, 632 darabot, a Fordból adták el a magyar autópiacon, a márka piaci részesedése több, mint 30,2 százalék volt. A lista második helyén a Fiat következett 270 eladott járművel, míg a harmadik helyet a Renault szerezte meg 203 darabos értékesítéssel múlt hónapban.

A forgalomba helyezett nagyhaszonjárművek száma 397 volt márciusban, amely több, mint 82 százalékos bővülést jelentett a tavalyi év azonos időszakhoz képest. Múlt hónapban 22 új buszt helyeztek forgalomba, közel 18 százalékkal kevesebbet, mint tavaly márciusban. A múlt hónapban forgalomba helyezett 515 motorkerékpár pedig 8,2 százalékkal haladta meg a tavaly márciusi darabszámot.

Mire számíthatunk 2021-ben?

Érdemes felidézni, hogy a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) év eleji előrejelzésében úgy számolt, hogy 140 ezer új személyautót értékesíthetnek majd Magyarországon 2021-ben, amely szerény kétszámjegyű növekedést jelentene a tavalyi eladásokhoz képest.

Hangsúlyozták ugyanakkor azt is, hogy a mintegy 10 százalékos piacbővülés feltétele, hogy a hatékony vakcináknak köszönhetően a koronavírus-járvány további gazdasági nehézségeket nem okoz, az élet fokozatosan visszatér a normál kerékvágásba.

Az MGE nem csak a személyautók várható értékesítésével kapcsolatban optimista, úgy látják, hogy minden szegmensben nőhetnek majd az eladások 2021-ben.

Címlapkép forrása: Stefanie Loos/Bloomberg via Getty Images