Jobb elnök Joe Biden, mint Donald Trump? Szavazzon!

Joe Biden elnök Donald Trumphoz hasonlóan igencsak megosztja az amerikai közvéleményt: saját párttársai rajongnak érte, republikánus ellenfelei utálják. Az amerikai szavazók szerint Biden a pandémia elleni küzdelemben nagyot alkotott, bevándorlási politikájával viszont még saját pártján belül is ellenfeleket szerzett. Ön mit gondol? Miben teljesített jól eddig Joe Biden és miben nem? Ki lehet az eddigiek alapján jobb elnök, Donald Trump vagy Joe Biden? Szavazzon!

Joe Biden bő két és fél hónapja vezeti az Egyesült Államokat, így négyéves ciklusából még rengeteg idő van hátra. Ettől függetlenül nagyjából már formálódnak a fő csapásvonalak, melyek mentén irányítani fogja a világ legnagyobb gazdaságával és katonai erejével rendelkező országát.

Eddigi intézkedéseinek visszhangja hatalmas volt és megosztó: eltérő pollok szerint 48-52%-ban ítélik pozitívnak az elnök tevékenységét az amerikai szavazók és hatalmas a polarizáció pártok szerint.

Ön mit gondol Joe Bidenről? Jobb elnöknek mutatkozik eddigi teljesítménye alapján, mint Donald Trump?

Ön szerint jobb elnök eddig Joe Biden, mint Donald Trump?

Joe Biden egyik legfőbb prioritása elnökként a koronavírus-járványkezelés volt, felpörgette a tömeges oltatást, több mint 150 millió amerikai állampolgár fölvette már a vakcinát. Ennek ellenére vannak, akik azzal vádolják, hogy nem volt elég szigorú a zárásokkal, ami miatt fenyegeti Amerikát a járvány negyedik hulláma.

Ön szerint jól kezeli Joe Biden a koronavírus-járványt?

Joe Biden és külügyminisztere, a magyar kötődésű Antony Blinken jelentős intézkedéseket hajtottak végre külpolitika terén: elkezdték szorosabbra fűzni a kapcsolatot Amerika hagyományos szövetségeseivel, illetve kemény fellépést indítottak Kína és Oroszország ellen. Biden elnök levezényelte az első kormányához köthető katonai akciót is Szíriában. Sokan üdvözölték a Biden-kormány proaktív politikai hozzáállását, ellenlábasai szerint viszont túlságosan agresszív az új elnök a nemzetközi színtéren.

Ön elégedett a Biden-kormány vezette Amerika külpolitikai intézkedéseivel?

Elnökként Joe Biden fontos feladata a koronavírus-járványtól megtépázott gazdaság újraindítása, e céllal egy rekordösszegű, 1900 milliárd dolláros gazdaságmentő csomagot is elfogadtatott a Kongresszussal. Egy hasonlóan nagyszabású infrastrukturális csomag is készül, mely tartalmaz a beruházások mellett olyan adóemeléseket is, melyek az amerikai vállalkozások és a gazdagok terheit emelné meg.

Ön elégedett Joe Biden gazdasági intézkedéseivel?

Joe Biden belpolitikai területen is látványos intézkedéseket tett. Intézményi reformba kezdett, hogy felszámolja a diszkrimináció különböző formáit, illetve nekiállt, hogy növelje az amerikai állami döntéshozói pozíciók diverzitását. Felfüggesztette Donald Trump falépítését is a mexikói határra és megkönnyítette a korábban érkezett bevándorlók állampolgársághoz jutását is. Ennek ellenére az újonnan érkezett illegális bevándorlókat ugyanúgy hazaküldi Joe Biden, ahogy Trump tette, kivéve a kíséret nélküli kiskorúakat, akik közül több tízezret tart fogva az új elnök túlzsúfolt határmenti bevándorlási intézményekben.

Ön szerint megfelelő belpolitikai, bevándorlási intézkedéseket tesz a Biden-kormány?

A szavazás teljesen anonim, az összesítés a szavazatok leadása után látható lesz.

Címlapkép: Win McNamee/Getty Images