Koronavírusokkal és titkos katonai projektekkel kísérleteztek a rejtélyes vuhani víruslaborban

Nemrég közzétett az amerikai külügyminisztérium egy jelentést, melyben érdekes tényeket közölve próbálják alátámasztani azt, hogy miért lehet szükséges egy részletesebb vizsgálat a vuhani víruslaborban a koronavírus-pandémia eredetét illetően. Amerika szerint a laborban egy SarS-CoV-2-höz nagyon hasonló vírussal kísérleteztek és titkos katonai projekteket is folytatott Kína az intézményben. A külügyminisztérium szerint Kína hazudott akkor is, amikor azt mondták, hogy egy fertőzés sem történt a laborban, mert valójában 2019 őszén több labori alkalmazott is beteg volt és a koronavírushoz hasonló tüneteket mutattak.