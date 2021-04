Óriási a dugó az osztrák határon

Korábban az M1-es autópálya-határállomáson Ausztria felé mintegy másfél kilométeres volt a kocsisor, késő délutánra már csaknem 3 kilométeres lett a torlódás, és a várakozási idő a rendőrség tájékoztatása szerint egyről két órára nőtt.

Az Útinform közölte, hogy az 1-es főúti kishatár és a jánossomorjai határ forgalma is torlódik, ezért aki teheti, válasszon inkább másik átkelőhelyet. A rendőrség honlapjának adatai szerint Jánossomorjánál is várakozással kell számolniuk a személyautóknak Ausztria felé. Ott korábban egyórás volt a várakozási idő, de ez is két órára nőtt.

A szerb határszakaszon Magyarország felé alakult ki torlódás. A személyautóknak Röszkénél egy, Tompánál kettő, míg a teherautóknak Tompánál három órát kell várakozniuk. Ásotthalomnál is egyórás várakozásra kell készülniük a Magyarországra tartó személyautóknak.

Emellett továbbra is egy órát kell várakozniuk a Románia felől érkező teherautóknak Ártándnál - derül ki a rendőrség hétfő délutáni adataiból.