Olyan megállapodást alapozhattak meg Bécsben, amely eldöntheti a Közel-Kelet jövőjét

A Bécsben tartott találkozón Irán és a 2015-ös atomalku jelenlegi tagjai, azaz Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Oroszország, valamint Kína képviselői vettek részt az Európai Unió elnöklése mellett. Az Egyesült Államok delegációja egy külön épületben gyűlt össze, mivel Irán elutasította azt, hogy közvetlenül tárgyaljon az amerikaiakkal, így főleg az európai országok töltötték a be a közvetítői szerepkört.

A találkozón két munkacsoport került létrehozásra:

A Biden-kormány megígérte, hogy visszatereli Iránt a nukleáris megállapodásba, amelyet még Donald Trump mondott fel 2018-ban, arra hivatkozva, hogy túl gyenge és nem garancia arra, hogy Irán valóban betartja vállalásait. Ehelyett a Trump-kormány kemény gazdasági szankciók útján próbálta rávenni Iránt, hogy tárgyalják újra a megállapodást.

Viszont részben pont a szankciók miatt a megállapodás európai aláírói nem tudták Irán felé teljesíteni azokat a gazdasági kedvezményeket, amelyekkel kompenzálták volna Teheránt atomprogramjának korlátozásáért. Ennek következtében egy évvel később, 2019-ben Irán elkezdte megsérteni az egyezményben vállaltakat nagyarányú urándúsítással.

EGy, a WAll Street Journalnek nyilatkozó amerikai szakértő szerint Irán ma már csak hónapokra van attól, hogy elegendő magasan dúsított uránnal rendelkezzen egy nukleáris fegyver kifejlesztéséhez.

Irán jelezte ugyan, hogy viszonylag gyorsan képes lenne visszalépni a megállapodásba, ehhez azonban feltételül szabta azt, hogy az Egyesült Államok először töröljön el valamennyi Iránnal szemben meghozott szankciót.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZERINT AZONBAN NEM NEKIK, HANEM IRÁNNAK KELL MEGTENNI AZ ELSŐ LÉPÉST.

Az új munkacsoportok ennek megfelelően egy ütemterv kidolgozását is célul tűzték ki, amely lehetővé tenné, hogy mindkét fél összehangolt módon tartsa be vállalásait. Ennek megvalósítását azonban nagyban nehezíti a kölcsönös bizalom hiánya az Egyesült Államok és Irán között, illetve az alábbi tényezők is

Ennek ellenére Abbász Aragcsi, az iráni küldöttség vezetője a keddi egyeztetés után úgy nyilatkozott, hogy a találkozó konstruktív volt, de korai lenne sikernek nevezni. Pozitívan vélekedett az Európai Uniót képviselő Enrique Mora is, aki egyúttal hozzátette, hogy egység és akarat is van a tekintetben, hogy a szankciók feloldásra, a korlátozó intézkedések pedig betartásra kerüljenek a jövőben.

Constructive Joint Commission meeting. There's unity and ambition for a joint diplomatic process with two expert groups on nuclear implementation and sanctions lifting. As Coordinator I will intensify separate contacts here in Vienna with all relevant parties, including US. pic.twitter.com/aQc6CSXlHc

Mihail Uljanov, az orosz delegáció vezetője szerint sikeresek voltak a kedden tartott első megbeszélések. Ugyanakkor azt is megjegyezte Twitter-üzenetében, hogy sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a nukleáris megállapodást teljesen egészében újra felállítsák.

The restoration of will not happen immediately. It will take some time. How long? Nobody knows. The most important thing after today’ meeting of the Joint Commission is that practical work towards achieving this goal has started. #JCPOA