Gulyás Gergely: 5-6 napon belül újabb lazításról születhet döntés

Számos fontos információt mondott a mai Kormányinfón Gulyás Gergely, így például azt, hogy mára 3,95 millió főre ugrott a koronavírus elleni oltásra regisztrálók száma a tegnapi 3,84 millióról, illetve azt is jelezte, hogy mivel a tanárok egy része a regisztráció hiánya mellett is megkapta/megkapja az oltást, valójában 4,2 milliós körrel kell számolni (regisztrált+oltást kapó). A ma reggel közzétett oltási adatokkal is frissítettük az alábbi ábrát, és Gulyás jelzésével összhangban mi is úgy kalkuláljuk a várható vakcinaszállítások alapján, hogy május végére ber lehetne oltani 8 millió embert. Igazából az oltási hajlandóság lesz néhány hetes távtól kezdve a legfontosabb akadály abban, hogy valójában meddig megy fel idehaza a beoltottak köre. Nyilván mi még csak a 18 év felettiekkel tudtunk számolni, de rövidesen jöhet a 16-18 év közöttiek oltása is, az még feljebb viheti majd a beoltotti kör létszámát. Egyelőre azonban azt egyáltalán nem látjuk elérhetőnek, hogy a következő hónapokban a teljes lakosság (9,77 millió fő) 80-90%-a be legyen oltva, amit egyes virológusok szükségesnek mondanak ahhoz, hogy a nagyon fertőzőképes mutáció mellett is le lehessen megnyugtatóan törni a járványt.