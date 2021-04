Trágár hangvételű beszédben szedte szét volt szövetségeseit Donald Trump

Beszédet tartott Donald Trump volt elnök egy republikánus pártdonoroknak tartott eseményen a Mar-a-Lagóban. Az ingatlanmágnás a beszéd során obszcén hangvételben kritizálta a republikánusok szenátusi vezetőjét, Mitch McConnellt, Mike Pence volt alelnököt és Anthony Faucit, a Fehér Ház koronavírus-tanácsadóját is - írja a Fox

A Donald Trump tulajdonába tartozó, floridai Mar-a-Lagóban tartott felvezető beszédet a volt elnök egy republikánus donoroknak rendezett gálaesten, a beszéd váratlanul obszcénra sikerült.

Elsősorban Mitch McConnellt, a szenátus republikánus frakciójának vezetőjét kritizálta, aki szerinte túl könnyen „megengedte,” hogy egy „elcsalt választás” után beiktassák Joe Biden elnököt. Trump szerint a demokraták fordított helyzetben sosem tettek volna ilyet.

„Ha Schumer lenne ott ehelyett az ostoba kurafi [dumb son of a bitch] McConnell helyett, sosem történt volna ez meg” – mondta Trump.

Chuck Schumer a szenátus demokrata frakciójának vezetője.

„Harcoltak volna ellene” – mondta Donald Trump, aki hozzátette: szerinte az egész választás egy „baromság” [bullshit] volt.

Kritizálta volt alelnökét, Mike Pence-t is, aki szerinte gyáva volt, amiért nem küldte vissza a felülvizsgálatra az elektori szavazatokat január 6-án.

„Bárcsak lett volna elég bátorsága arra, hogy visszaküldje a törvényhozásnak [az eredményt]. Nagyon kedvelem. Csalódtam benne.”

Beszélt Anthony Fauciról is, aki a Fehér Ház egészségügyi főtanácsadójaként a koronavírus elleni védekezést is vezette. Trump szerint ellentmondásos az, hogy eleinte Fauci nem tanácsolta a maszkviselést, most pedig azt kéri az emberektől, hogy „viseljenek öt maszkot.”

„Hallottak már valaha olyan emberről, aki ennyi szarságot beszél?” – kérdezte Donald Trump volt elnök.

Faucival egyébként Trumpnak az elnöksége során is rossz volt a viszonya.

Trump azt is megígérte, hogy 2022-ben vissza fogják venni a republikánusok a kongresszust, 2024-ben pedig republikánus jelölt nyeri az elnökválasztást is. Azt nem mondta ki nyíltan most, hogy indul a választáson.

Trump beszélt a határkrízisről is: ő úgy látja, hogy a „Közel-Keletről” érkeznek a bevándorlók, akik közt rengeteg a „gyilkos, erőszaktevő és drogkereskedő.”

Címlapkép: Shutterstock