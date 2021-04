Már a magyar katonáknál van az új, hazai gyártmányú mesterlövész-fegyver

Nagyon úgy tűnik, hogy megkapták a magyar különleges erők az első darabokat az új, Magyarországon is gyártásra kerülő TPG-3-as mesterlövész-fegyverekből.

A Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár Facebook-oldalára került fel egy fotó, melyen feltételezhetően az alakulat két tagja látható. Egyikük egy amerikai M110-es öntöltő puskával látható, míg az előtérben egy mesterlövész szerepel, aki egy TPG-3-as mesterlövész-fegyverrel van felszerelve. A fotót a HTKA fórumon szúrták ki.

Tavaly novemberben jelentette be Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, hogy megállapodást sikerült kötni a német-francia Unique Alpine vállalattal újfajta kézifegyverek magyarországi gyártásáról. A „csomag” része többek közt egy TPG-3 NX típusnévre hallgató mesterlövész-fegyver gyártása is. Idén januárban a kormánybiztos a Portfolio-nak megerősítette: szeretné, ha az új fegyverek rendszeresítésre kerülnének a Honvédség kötelékén belül is.

A kép alapján nagyon úgy tűnik, hogy a rendszeresítési folyamat már meg is kezdődött. A különleges rendeltetésű dandár által közzétett fotóról nem derül ki, hogy a mesterlövész már egy Magyarországon gyártott fegyverrel van-e felszerelve; sajnos a kép nem elég nagy felbontású ahhoz, hogy az eszközön szereplő felirat is kivehető legyen. Ettől függetlenül valószínűsíthető, hogy a fegyver már a kiskunfélegyházi üzemben lett összeszerelve, hiszen számos egyezést mutat a tavaly novemberben bemutatott prototípussal, míg a Unique Alpine saját terméke, a TPG-3 A4 például teljesen másfajta szereléksínt használ az előagyon.

Egyelőre az sem világos, hogy a kép valamilyen próbalövészeten készült-e, vagy már hivatalosan is rendszeresítésre került a TPG-3-as a különleges dandárnál; az alakulat semmilyen kommentárt nem fűzött a képhez. Nem jellemző egyébként, hogy a különleges műveleti egységek felszerelési elemeinek átadását nyilvános esemény kíséri.

Hosszabb távon valószínűleg a TPG-3-asok és hazai gyártmányú AR-10-esek váltják majd a régi, szovjet eredetű SzVD-ket a Honvédség különféle alakulatainál, mely fegyverek jelenleg támogató lövész és mesterlövész szerepkört is egyszerre ellátnak.

A kiskunfélegyházi üzemben a Unique Alpine-nal kötött megállapodás keretein belül TPG-3-asok és AR-10-esek mellett AR-15-ös félautomata karabélyok is gyártásra kerülnek, melyek várhatóan elsősorban exportra mennek majd.