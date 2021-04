Megjelent egy jelentéktelennek tűnő felmérés a benzines és dízel autók betiltásáról

Egy friss felmérés szerint, amelyet 15 európai nagyvárosban készítettek, az emberek többsége támogatná, hogy betiltsák a belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését 2030-tól annak érdekében, hogy csökkenjen a károsanyag-kibocsátás és lassuljon a globális felmelegedés. A dolog érdekessége, hogy a Transport & Environment (T&E) által készíttetett, elsőre talán jelentéktelennek tűnő átfogó kutatás eredményei éppen egy olyan időszakban jelentek meg, amikor Brüsszelben nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy minden releváns, éghajlattal kapcsolatos szakpolitikát felülvizsgáljanak.

A világ rohamléptekben halad a karbonsemlegesség felé, a nagyszabású célok kitűzésében pedig az Európai Unió sem kíván lemaradni, ezért az Európai Bizottság gőzerővel dolgozik azon, hogy 2021 júniusára minden releváns, éghajlattal kapcsolatos szakpolitikát felülvizsgáljon, vagy javaslatot tegyen a felülvizsgálatra, ahol szükséges. A terv az, hogy az elérendő üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentési célkitűzését az 1990-es szinthez viszonyított 40 százalékról legalább 55 százalékra megemeljék 2030-ra.

Ebben a kiemelten fontos és érzékeny időszakban bízta meg a YouGov közvéleménykutatót a Transport & Environment (T&E) környezetvédelmi szervezet, hogy készítsen felmérést arról, hogy az Európai Unió nagyvárosaiban támogatnák-e az emberek azt, hogy kizárólag környezetbarát, zéró emissziós járműveket lehessen értékesíteni 2030-tól. A szervezet nem titkolt célja ezzel az akciójával az volt, hogy segítse az Európai Unió döntéshozóit az olyan fajsúlyos döntések meghozatalában, amelyek felgyorsíthatják a belsőégésű motorral szerelt járművek betiltását a jövőben.

A felmérésben összesen 10 050 felnőttet kérdeztek meg nyolc európai ország 15 nagyvárosában. A nagyvárosok között szerepelt London, Birmingham, Madrid, Barcelona, Milánó, Róma, Hamburg, Berlin, Párizs, Lyon, Brüsszel, Antwerpen, Varsó, Krakkó és Budapest.

A felmérés két nagyon érdekes eredménnyel zárult:

A megkérdezettek 63 százaléka támogatta azt az elképzelést, amely szerint kizárólag elektromos járműveket lenne szabad értékesíteni az Európai Unióba 2030-tól. Miközben 29 százalékuk ellenezte az ötletet, 8 százalék pedig nem tudott vagy akart állást foglalni Az egyes nagyvárosokban a válaszadók 51-77 százaléka támogatná, hogy az évtized végétől kizárólag zéró emissziós járműveket lehessen eladni az EU-ban

Utóbbi eredmény egyben azt is jelenti, hogy a felmérésben vizsgált nagyvárosok mindegyikében többségben voltak azok a válaszadók, akik nem bánnák, hogyha száműznék a benzines és dízel motorral szerelt járműveket a szalonokból 2030 után. A nagyvárosok közül Berlinben és Antwerpenben volt a legalacsonyabb (51%), míg Rómában volt a legmagasabb (77%) azok aránya, akik támogatnák, hogy kizárólag elektromos autókat lehessen értékesíteni a jövőben.

A fenti megállapításokkal kapcsolatban sokan róhatják fel azt hibának, hogy a felmérés készítői kizárólag nagyvárosok lakóit kérdezték a témában. A vidék bevonásával, ahol az emberek jellemzően hosszabb távokat tesznek meg járműveikkel, illetve azok sok esetben munkaeszközként is funkcionálnak, kisebb lehetett volna az elektromos autók támogatottsága, tekintettel a jelenleg elérhető technológiákra és a rendelkezésre álló töltőinfrastruktúrára. A T&E ugyanakkor felhívta arra is a figyelmet, hogy az Európai Unió lakosságának durván háromnegyede él városokokban, amely egyben azt is jelenti, hogy az emberek többsége jelentős légszennyezésnek van kitéve. A különböző káros és mérgező anyagok, gázok kibocsátása pedig jelentős mértékben a belsőégésű motorral szerelt járművek számlájára írhatható a városokban. Mindez pedig indokolttá tette, hogy a nagyvárosokban élők igényeire koncentráljanak.

Mikor törhetnek előre az elektromos autók az eladásokban?

A felmérés egy másik nagyon fontos témát is feszegetett, a T&E arra is kíváncsi volt, hogy a nagyvárosok lakói szerint milyen meghatározó eseménynek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy az elektromos autók értékesítése felülmúlja a benzines és dízel autók eladásait:

A válaszadók 55 százaléka vélte úgy, hogy ez akkor következhet be, hogyha az elektromos autók vételára már nem haladja meg a benzines és dízel autók vételárát

A megkérdezettek 51 százaléka mondta azt, hogy a megfelelő méretű töltőinfrastruktúra elengedhetetlen a fordulathoz, vagyis megfelelő számú otthoni, munkahelyi és nyilvános töltőpont kiépítése szükséges ahhoz, hogy több új elektromos autót értékesítsenek, mint belsőégésű motorral szereltet

A felmérésben résztvevők 41 százaléka szerint a belsőégésű motorral szerelt járművek csak akkor szorulhatnak háttrébe az elektromos autókkal szemben, hogyha utóbbiak legalább akkora hatótávolságot garantálnak majd egyetlen feltöltéssel, mint a benzines és dízel autók egy tank benzinnel

A résztvevők 22 százaléka vélte úgy, hogy erre csak akkor lesz esély, hogyha az elektromos autók legdrágább alkatrészét, az akkumulátorokat az Európai Unióban állítják majd elő a gyártók, amelynek köszönhetően képesek lesznek faragni az egyes modellek árain

A válaszadók 10 százaléka pedig úgy vélte, soha nem fognak több elektromos autót értékesíteni, mint benzines és dízel autót

Egyre forróbb téma az új benzines és dízel autók betiltása

Márciusban Dánia és Hollandia vezetésével kilenc ország írt levelet az Európai Bizottságnak, amelyben arra szólítják fel a döntéshozókat, hogy lépjenek fel sokkal határozottabban az autóiparral szemben, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának negyedéért felelős. Véleményük szerint ennek az új, sokkal szigorúbb politikai iránynak konkrét tervet kell kidolgoznia arra vonatkozóan, hogy a benzines és dízel autók részaránya fokozatosan csökkenjen az értékesítéseken belül.

Fel kell gyorsítani a közúti közlekedés zöld átmenetét, a jogalkotóknak egyértelmű jelzéseket kell küldeniük az autógyártóknak és a fogyasztóknak

– írták levelükben utalva arra, hogy

A VALÓDI EREDMÉNYEK ELÉRÉSE SZEMPONTJÁBÓL ELENGEDHETETLEN AZ, HOGY EGY KONKRÉT DÁTUM MEGHATÁROZÁSRA KERÜLJÖN, AMELYET KÖVETŐEN MÁR TILOS LENNE A BELSŐÉGÉSŰ MOTORRAL SZERELT JÁRMŰVEK ÉRTÉKESÍTÉSE.

A korábban már említett Dánia és Hollandia mellett Ausztria, Belgium, Görögország, Írország, Litvánia, Luxemburg és Málta csatlakozott a kezdeményezéshez.

Ugyanakkor nem csak az egyes tagországok lobbiznak azért, hogy valamikor a jövőben tiltsák be a belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését. Az autógyártók is sorra jelentik be, hogy az előttünk álló 5-10 évben teljesen felhagynak majd a belsőégésű motorral szerelt járművek gyártásával, értékesítésével és kizárólag az elektromos meghajtású járművekre koncentrálnak majd.

A modellportfóliók radikális átalakításában olyan tényezők játszanak kulcsszerepet, mint az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások, a nemzetgazdasági érdekek és az egyre erősebbé váló verseny.

Már Joe Bidennél is lobbiznak

Fontos azt is megjegyezni, hogy nem csak az Európai Unióban helyeznek egyre nagyobb nyomást a politikusokra annak érdekében, hogy a belsőégésű motorral szerelt járműveket belátható időn belül száműzzék az értékesítési flottákból.

Néhány héttel ezelőtt két kaliforniai szenátor levélben kérte Joe Biden amerikai elnököt, hogy határozzon meg egy konkrét céldátumot, amelyet követően betiltják a kizárólag benzines motorral szerelt járművek értékesítését az Egyesült Államokban. A demokrata politikusok kérésüket éppen egy olyan időszakban fogalmazták meg, amikor jelentős kihívást okoz a Fehér Háznak, hogy miként változtasson a Trump-adminisztráció által elfogadott, gépkocsikra vonatkozó enyhébb károsanyag-kibocsátási szabályokon.

Joe Biden választási ígéretei között nem szerepelt konkrét céldátum arra vonatkozóan, hogy mikortól tiltaná be a belsőégésű motorokkal szerelt járművek értékesítését, azt viszont megígérte a választóknak, hogy jelentős erőfeszítéseket tesz az elektromos autózás elterjedése és a megfelelő méretű töltőinfrastruktúra kialakítása érdekében.

Az amerikai elnök nem sokkal hivatalba lépését követően utasítást adott arra is, hogy vizsgálják felül a Trump-adminisztráció által elfogadott üzemanyag-hatékonysági normákat legkésőbb júliusig. Ahogy arról mi is részletesen beszámoltunk korábban, Donald Trump kormányzata jelentősen enyhítette a gépkocsik károsanyag-kibocsátásának korlátozását. Az akkor elfogadott új szabályozás értelmében az autógyáraknak 2026-ig évente 1,5 százalékkal kell növelniük új autóflottájuk üzemanyag-hatékonyságát. Az Obama-kormányzat normája szerint a gyártóknak ugyanezen időszakra évi 5 százalékkal kellett volna hatékonyabbá tenniük a gépkocsik károsanyag-kibocsátását.

Címlapkép forrása: Ian Forsyth/Bloomberg via Getty Images