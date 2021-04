Az izraeli légierő csapást mért a Hamászra

Az izraeli haderő pár órával azután csapott le a célpontokra, hogy a palesztin oldalról rakétatámadást indítottak Izrael ellen. A rakétát egyébként éppen Izrael megalakulásának 73. évfordulóján lőtték ki, a becsapódás nem követelt emberi áldozatokat és nem okozott anyagi kárt. A védelmi erők közlése alapján főleg a Hamászhoz köthető helyszínek ellen irányult az izraeli akció, mely magában foglalt egy fegyvergyártó egységet és egy fegyvercsempészésre alkalmas alagutat.

Bár a védelmi erők nem tették kifejezetten a Hamászt felelőssé a rakétatámadásért, de nyilvánvalóvá tették, hogy minden egyes, a Gázai övezetből induló erőszakos akciót nekik tulajdonítanak. A régióban egyébként az utóbbi hónapokban enyhülni látszott a feszültség az Izrael és a Hamász között érvényben lévő tűzszünet következtében.

Címlapkép forrása: Michael Jacobs/Art in All of Us/Corbis via Getty Images