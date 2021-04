Íme a Mercedes-Benz EQB, Magyarország első elektromos autója a világnak

A kecskeméti Mercedes-gyár és a magyar autógyártás jövője szempontjából is kivételesen fontos bemutatóra került sor vasárnap: Sanghajban a világ megismerhette a Mercedes-Benz EQB-t, azt a hétüléses kivitelben is kapható kompakt SUV-t, amely az első sorozatgyártott elektromos autó lesz Magyarországon.

A Daimler érezhetően ritmust váltott, rohamléptekben dolgozza le hátrányát az elektromos autózásban, ami nem véletlen. A nemrég meghirdetett hosszú távú stratégia sikere, a kitűzött célok elérése szempontjából ugyanis kiemelten fontos az elektromobilitásra történő minél gyorsabb átállás. A vállalat a tervek szerint 20 elektromos és 25 plug-in hibrid modellt dob majd piacra 2030-ig. A tisztán elektromos meghajtású modellek közül a kompakt EQA, a középkategóriás EQC SUV és az EQV személyszállító már elérhető a szalonokban. A héten pedig bemutatkozott a Mercedes-Benz EQS, amellyel a vállalat egyértelművé tette, hogyan is képzeli el az elektromos autózásra épülő jövőjét, amelyben a minél magasabb értékesítési darabszámok hajhászása helyett a nyereségesebb működés elérése és a tehetős vásárlók igényeinek legmesszemenőbb kielégítése kap főszerepet.

Az újdonságok bemutatása vasárnap, a Sanghaji Autószalon első sajtónapján folytatódott. A világ megismerhette a Mercedes-Benz EQB kompakt SUV-t, amely a magyar autóipar számára is kiemelten fontos, ez lesz az első tisztán elektromos autó, amelyet hazánkban, Kecskeméten is gyártanak majd.

Íme a Mercedes-Benz EQB

Kínában egy 292 lóerős, AMG Line kivitelű Mercedes-Benz EQB debütált. Európában már a piaci bevezetés kezdetekor elérhető lesz többféle hajtáslánc különböző teljesítménnyel, első- és összkerékhajtással és akár 272 lóerő feletti teljesítménnyel is a gyártó ígérete szerint.

Az európai piacon egy 66,5 kWh-s nettó kapacitású akkumulátorral szerelik majd a modellt, amely a Daimler kamenzi (Németország) és jawori (Lengyelország) gyárában készül. Később egy különösen nagy hatótávú verzió is érkezik az ígéretek szerint. Az európai EQB 350 4MATIC vegyes áramfogyasztása a valóságos felhasználáshoz közelebb álló WLTP norma szerint 19,2-18,1 kWh/100 kilométer, amellyel akár 419 kilométeres hatótáv megtételére is képes lesz egyszeri feltöltéssel.

Az új EQB hossza 4684 milliméter, szélessége 1834 milliméter, magassága pedig 1667 milliméter. Az EQA technológiájára épülő típus a GLB méreteivel rendelkezik majd. A hosszú tengelytávolság (2829 milliméter) különösen tágas és jól variálható belső teret biztosít, amelyben egy harmadik üléssor is helyet kaphat.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Mercedes-Benz EQB elérhető lesz hétüléses változatban is.

A csomagtér is kimondottan tágas: alaphelyzetben 495 vagy 465 (hét ülés esetén) literes, amelyet 1710 vagy 1620 literig lehet bővíteni. A második üléssor dőlésszögét már alapfelszerelésként több lépésben lehet állítani, opcionálisan pedig 140 milliméteres hosszirányú mozgathatóságot is kapunk. Ez lehetővé teszi a csomagtartó térfogatának 190 literes növelését.

A német mérnökök természetesen az EQB esetében is mindent megtettek annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb hatótávolságot biztosítsák. Ennek eredményekén az új modell esetében 0,28-as légellenállási együtthatót sikerült elérni, amelyhez 2,53 m2-es homlokfelület társul. Az aerodinamikát a felül zárt hűtőrendszer, az optimalizált lökhárítók, a szinte teljesen zárt alváz és az optimalizált Aero-kerekek erősítik.

Az EQB esetében a navigáció az alapfelszereltség része, a modell elektromos intelligenciája pedig hozzájárul a gondtalan autózáshoz. Az ECO Assist például a navigáció, a táblafelismerő asszisztens és a jármű többi érzékelőjének adatai alapján segíti az optimális rekuperációt, tovább növelve a hatótávot.

Az EQB tölthető otthon vagy a nyilvános töltőállomásokon a fedélzeti töltő segítségével, akár 11 kW-tal is váltóáramról. Egyenáramú (DC) gyorstöltéssel pedig a töltés sebessége jelentős mértékben fokozható:

az akár 100 kW-os töltésnek köszönhetően mindössze 30 perc alatt feltölthető 10-ről 80 százalékra az akkumulátor.

A Mercedes me Charge jelenleg a világ legnagyobb töltési hálózatát fogja össze: 31 országban több, mint 500 ezer töltőállomásról vételezhetnek a tulajdonosok áramot, integrált fizetéssel és egyszerű számlázással. A legzöldebb vásárlók igényeit kiszolgálva ráadásul a Mercedes-Benz garantálja azt is, hogy a felhasznált energia megújuló áramforrásból kerül vissza a rendszerbe.

Az EQB-ben a vezető előtt húzódó szélesvásznú képernyő egybeolvasztja a műszercsoportot és a központi rendszert, amelyen a Mercedes-Benz MBUX központi rendszere fut.

Rendkívül fontos az új Mercedes-Benz EQB Kecskemétnek és Magyarországnak

Az EQB gyártását a kínai piac számára a pekingi BBAC német-kínai vegyesvállalat végzi, a globális piacra viszont a Mercedes-Benz kecskeméti gyára termel majd.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az EQB lesz az első teljesen elektromos autó, amelyet sorozatgyártásban Magyarországon állítanak elő. Az új modell jól kiegészíti majd a plug-in hibrid hajtásláncokkal felszerelt CLA és CLA Shooting Brake, illetve a néhány héttel ezelőtt indult plug-in hibrid A-osztály gyártási portfólióját.

Ahhoz, hogy az EQB gyártása megvalósulhasson hazánkban, mintegy 50 milliárd forintos beruházásra volt szüksége Kecskeméten, amelyből akkori árfolyamon 35,5 milliárd forintot a Daimler állt, a fennmaradó 15 milliárd forintot pedig a magyar állam tette hozzá. Az új modell érkezése miatt a Mercedes-Benz egy karosszériaüzemet, valamint egy nyersanyagfeldolgozó gyártósort épített Kecskeméten, egyben megkezdte a magyar telephely technológiai felkészítését az EQB gyártására. A mostani eseményen kiderült, ezek az előkészületi munkák már előrehaladott állapotban vannak, amelynek köszönhetően várhatóan a tömeggyártás 2021 őszén, a tervek szerint elindulhat Magyarországon.

Ki kell emelni, hogy több szempontból is fontos a kecskeméti üzem számára, hogy az új plug-in hibrid modellek után egy tisztán elektromos autó gyártása is elkezdődik hamarosan. Egyrészt bizonyítja, hogy a gyártósor valóban alkalmas arra, hogy a belsőégésű motorokkal szerelt autók mellett alternatív meghajtású járműveket is készítsenek rajta, amelyről elsőként a Portfolio számolt be 2018-ban.Másrészt a most bemutatott Mercedes-Benz EQB jól mutatja, hogy a Daimler menedzsmentje valóban hosszú távon tervez a kecskeméti üzemmel. A részben vagy teljesen elektromos autók a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások miatt egyre fontosabb szerepet kapnak majd a gyártók értékesítési flottáján belül. Az egyes szereplők, így a Mercedes-Benz is, igyekszik a vásárlóit az alternatív meghajtású modelljeik irányába terelni annak érdekében, hogy sikerüljön faragniuk az átlagos flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukon. Ennek hiányában ugyanis jelentős büntetések megfizetésére kényszerülhetnek hamarosan.

Látni kell ugyanakkor azt is, hogy a világban hatalmas harc folyik az egyes gyártóbázisok között azért, hogy ki állíthat elő tisztán elektromos autókat. Ez nem magától értetődő dolog, hanem kiváltság, amelyért a kecskeméti operáció keményen megdolgozott.

A Daimler döntésében, a Mercedes-Benz EQB hazai gyártásban, amellyel tovább erősödött a kecskeméti üzem pozíciója a globális gyártóhálózaton belül, több fontos tényező is szerepet játszott:

Nálunk működik a világ egyik legmodernebb Mercedes-gyára, ahol a termeléshez kapcsolódó költségek szintje relatíve alacsony, ráadásul az adózási környezet is rendkívül kedvező A magyar operáció nagyon jól teljesített az utóbbi években. A koronavírus-járvány, a kihívásokkal teli működési környezet sem vetette vissza érdemben a kecskeméti gyár teljesítményét tavaly

Természetesen mindez nagyon jó hír Magyarország számára, amelynek gazdaságában kiemelt szerepet játszik az autóipar, az autógyártás. A világban ugyanis brutális verseny folyik a gyártókapacitások újraelosztásáért, a Mercedes-Benz EQB gyártásának elnyerése pedig jól mutatja, hogy hazánknak megvannak az eszközei ahhoz, hogy fontos csatákat nyerjen ebben a kiélezett harcban.

Címlapkép forrása: Mercedes-Benz