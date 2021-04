Rakétatámadás ért egy iraki légibázist

Öt rakéta csapódott be egy iraki légibázisra, ahol amerikai katonák is tartózkodtak. A támadás következtében három iraki és két külföldi katona sérült meg – írja a DW.

A rakéták a Bagdadtól északra található Balad légitámaszpont ellen irányultak, ahol számos F-16-os vadászgép is állomásozik. Két rakéta a Sallyport nevű amerikai vállalat étkezdéjébe és hálókörleteibe csapódott be. A támaszpont parancsnoka szerint az egyik sérült súlyos állapotban van, de maga a légibázis nem szenvedett komoly károkat. Eddig még senki sem vállalta a felelősséget az akcióért, de egyesek az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség fokozódásának tudják be a támadást.

Az utóbbi időben, főleg Joe Biden beiktatása óta megszaporodtak az Irakban található amerikai támaszpontok elleni támadások, amellyel Irán-barát csoportok az amerikai csapatok kivonulását próbálják elérni. Joe Biden elnök korábban egyértelművé tette: Amerika válaszolni fog minden olyan támadásra, amely az Egyesült Államokat és szövetségeseit éri. Február végén Szíriában hajtottak végre megtorló légicsapást, az Irán által támogatott Népi Mozgósítási Erők két alszervezete ellen, miután rakétatámadás ért egy amerikai csapatok által is használt iraki támaszpontot. Várhatóan most is sor kerül majd ilyen akcióra. Az Egyesült Államok egyébként világossá tette, hogy elkötelezett a csapatkivonás mellett, ennek időpontját azonban nem határozta meg az amerikai vezetés.

Címlapkép forrása: Ali Mohammed/Anadolu Agency/Getty Images