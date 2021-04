Izgalmas fordulatot vett a Merkel-utódlás: megvan, kinek a kezébe kerülhet Németország

Hosszú várakozást követően a CDU hajnalban kiadott egy közleményt, melynek értelmében a párt választmánya Armin Laschet, pártelnököt, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány miniszterelnökét szeretné a CDU/CSU-szövetség kancellárjelöltjeként látni a szeptemberi szövetségi választásokon. A mostani döntést heves viták előzték meg, ugyanis a pozícióra pár napja Markus Söder bajor miniszterelnök és CSU-elnök is bejelentkezett.

A választmányi ülésen hat órán keresztül folytatott vitát követően, éjfél után szavaztak. A testület szavazati joggal rendelkező 46 tagja közül 31-en Armin Laschetre, 9-en Markus Söderre voksoltak, így nagy valószínűséggel Armin Laschet lesz az uniópártok jelöltje a szeptemberi választásokon.

Azt még nem tudni, hogy miként fogadták a CDU állásfoglalásának hírét Münchenben. Markus Söder egy hétfői CSU elnökségi ülés után tartott tájékoztatóján kijelentette, hogy nagyobbik testvérpártként a CDU vezetőségének kell eldöntenie, ki legyen a pártszövetség közös kancellárjelöltje, illetve, hogy a CSU bármilyen döntést elfogad. Jóllehet, korábban is tett egy hasonló nyilatkozatot, amelyre reagálva a CDU elnöksége és választmánya akkor is kiállt Armin Laschet mellett, bár szavazást nem tartottak a kérdésről. Söder ennek hatására akkor kétségbe vonta az állásfoglalás érvényességét, mivel véleménye szerinte ennek eldöntéséhez szélesebb kört kell bevonni. Általánosan elmondható az is, hogy Söder népszerűbb volt a CDU-tagság körében, míg Laschet inkább az elnökség soraiban tudhatott magáénak támogatókat.

A CDU azonban valószínűleg gyorsan le akarta zárni a kérdést, mivel már több rivális párt megnevezte kancellárjelöltjét.

Az SPD már korábban bejelentette, hogy Olaf Scholz jelenlegi pénzügyminisztert indítja, míg a Zöldek tegnap mutatták be jelöltjüket Annalena Baerbock személyében.

Kicsoda Armin Laschet?

Armin Laschet igazi veterán politikus. Jogászként végzett, majd újságíróként dolgozott, 33 évesen, 1994-ben került be a Bundestagba, a német szövetségi parlamentbe. 1999-ben kikerült az Európai Parlamentbe, ahol foglalkozott költségvetéssel, külüggyel és az ENSZ-szel való tárgyalásokkal is.

2005-ben aztán visszatért Németországba, ahol Észak-Rajna-Vesztfália családpolitikai minisztereként dolgozott. Armin Laschetet 2016-ben jelölte a CDU Észak-Rajna-Vesztfália tartományi miniszterelnökének, a választást meg is nyerte 2017 májusában. Ez a pozíció azért is fontos, mert Észak-Rajna-Vesztfália Németország legnépesebb, és gazdaságilag legerősebb tartománya, amely korábban igen biztos bázisa volt a Szociáldemokrata Pártnak (SPD).

SOKAKAT MEGLEPETT TEHÁT, HOGY A CDU SZÍNEIBEN INDULÓ LASCHET KÉPES VOLT NYERNI A TARTOMÁNYBAN AZ ALACSONY NÉPSZERŰSÉGI MUTATÓK ELLENÉRE, EZ PEDIG JÓ HÁTSZÉL LEHET SZÁMÁRA A KANCELLÁR-JELÖLTSÉG ELNYERÉSÉHEZ IS.

Bár sokan erős párhuzamot vonnak közte és Merkel között, valójában több olyan kérdés is van, amelyben nem, vagy csak részben osztja a kancellár nézeteit.

Laschet a szorosabb európai integráció híve, többször is kritizálta a Merkel-kormányt, hogy szerinte nem reagálnak elég gyorsan Macron elnök ilyen irányú javaslataira. Korábban támogatta azt is, hogy az Európai Bizottság elnökét az Unió állampolgárainak kellene megválasztania.

A legnagyobb különbség közte és Merkel között egyértelműen a járványkezelés vonatkozásában figyelhető meg. Míg a kancellár a szigorú járványellenes intézkedések híve volt, addig Laschet, főleg gazdasági megfontolásból, nem támogatott ilyen radikális lépéseket.

Külpolitikát tekintve elmondható róla, hogy fontosnak tartja az Egyesült Államokkal és a többi európai országgal való együttműködést, viszont nem nyíltan Kína-kritikus, hiszen az ázsiai ország Németország fontos üzleti partnere és a német export felvevőpiaca is. Oroszországgal több dialógust szeretne, hiszen úgy látja, hogy ha Európa a Szovjetunióval is rendezni tudta vitás ügyeit, ez Putyin Oroszországával is lehetséges lesz. Többen is kritizálták Laschetet amiatt, hogy „túl puha" Oroszországgal.

Gazdaságilag Laschet a konzervatív fiskális politikában hisz, többször is figyelmeztetett a koronavírus-krízis alatt az állami költségvetés elszállásának veszélyeire.

A haderő tekintetében Laschet egyetért azzal, hogy Németországnak többet kell tennie azért, hogy teljesítse költségvetési kötelezettségét a NATO felé, viszont úgy gondolja, hogy külföldi missziók tekintetében már most is eleget tesznek; nincs szükség arra, hogy újabb országokban végezzen intervenciót Németország.

A migrációval kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy nem feltétlen támogatja a kötelező elosztási kvótákat, inkább hatékonyabb határmenedzsmentre, a létező bevándorlási szabályrendszer megvédésére és több támogatásra van szükség. A terrorizmussal kapcsolatosan „zéró toleranciát" hirdetett.

A klímaváltozást illetően Laschet úgy látja, hogy igenis, Németországnak kötelessége, hogy többet tegyen a „zöldülésért", viszont úgy látja, hogy fontos, hogy gazdaságilag is rentábilis legyen a megújulás és nem szabad Európa vezető gazdaságának teljesítményét feláldozni a klímaváltozás elleni harc oltárán.

Nagy kihívások

Bár a kancellárjelölt megnevezésének nincs jogi vonatkozása, a döntés egy politikai állásfoglalás, mivel a kancellárjelölt egyben a párt választási kampányának főszereplője, függetlenül attól, hogy ki a párt elnöke, illetve kik az adott pártszövetség vezetői. Ha tehát a CSU is elfogadja Laschetet, akkor ő lesz a választási kampány középpontjában.

Ebből a szempontból viszont nem lesz könnyű dolga, mivel a mérések alapján a CDU/CSU pártszövetség támogatottsága a tavalyi 40%-ról, mostanra 27%-ra apadt, ezzel párhuzamosan viszont a rivális Zöldek jelentős erősödést könyvelhettek el.

Ebben közrejátszottak az akadozó vakcinaszállítmányok, a koronavírus ellen meghozott és hónapok óta tartó népszerűtlen korlátozások, valamint a konzervatív képviselők utóbbi időben napvilágot látott korrupciós ügyei.

HA AZONBAN LASCHET KÉPES LESZ AZ ELKÖVETKEZŐ HÓNAPOKBAN SAJÁT ÉS PÁRTSZÖVETSÉGÉNEK NÉPSZERŰSÉGÉT FELTORNÁZNI, KÖNNYEN LEHET, HOGY SZEPTEMBERTŐL Ő LESZ NÉMETORSZÁG ÚJ KANCELLÁRJA ÉS ANGELA MERKEL UTÓDA.

