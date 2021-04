Kikapna Merkel pártja, ha most lenne választás Németországban

A Forsa által készített kutatás szerint a CDU/CSU-szövetség, amely éppen tegnap nevezte meg közös kancellárjelöltjét Armin Laschet személyében 21%-os támogatottsággal rendelkezik, míg a Zöldek jelenleg 28%-on állnak. A harmadik helyre a szociáldemokrata SPD fért fel 13%-os népszerűséggel.

Good morning from , which is experiencing pol earthquake. After nomination of CDU's Laschet to lead his party into Sept's election, fresh poll suggested that bloc is losing its dominance. Greens' Baerbock may succeed Merkel as chancellor, ending >15yrs of CDU leadership. #Germany