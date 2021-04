Klímavédelmi csúcstalálkozót szervez Joe Biden, Bill Gates és a világ számos vezetője ott lesz

Bill Gates és 40 kormányfő is részt vesz a Joe Biden által a hétre összehívott klíma csúcstalálkozón – írja a Reuters az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva.

Csütörtökön indul el a Joe Biden által összehívott klímavédelmi virtuális csúcstalálkozó, amelynek második napján a források szerint Bill Gates is beszédet mond. A Fehér Ház által szervezett esemény egy másik, novemberi globális csúcstalálkozót előz meg, amelyet Glasgow-ban rendeznek és azt a célt tűzte ki, hogy maximálják a Föld felmelegedését 1,5 Celsius fokban.

A lap úgy tudja, hogy Emmanuel Macron és Boris Johnson is beszél majd az eseményen. Biden eddigi rövid elnöksége alatt is prioritásként kezelte a klímaváltozás elleni harcot, az e heti esemény részben azt a célt is szolgálja, hogy Amerika megmutassa a világnak: ismét teljes vállszélességgel beleáll a klímaharcba, miután Donald Trump volt amerikai elnök kilépett a Párizsi Klímaegyezményből (Biden azóta visszalépett).

A lap azt i tudni véli, hogy Joe Biden kormánya nagy bejelentést tervez annak kapcsán is, hogy az USA vissza kívánja vágni az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ra, a források szerint a 2005-ös szinthez képest 50%-os csökkentést jelenthetnek be.

