Putyin: Oroszország kész keményen, gyorsan és aszimmetrikusan válaszolni a külföldi provokációra

Oroszország első embere az orosz televízióban beszélt: azt mondta, hogy Moszkva „keményen, gyorsan és aszimmetrikusan” válaszol minden „külföldi provokációra.” Hozzátette: reméli, hogy egy külföldi ország sem lépi át Oroszország „vörös vonalait”.

Putyin elnök arról is beszélt, hogy a nemzetközi közösség szereplői már olyan gyakran hibáztatják Oroszországot mindenféle eseményekért, hogy az „egyfajta sport lett.”

Kitért arra is, hogy Oroszország modern interkontinentális rakétákkal, hiperszonikus fegyverekkel is rendelkezik, illetve arról is beszélt, hogy (nominálisan) növelték az orosz védelmi költségvetést.

Az orosz elnök 90 perces beszédében elsősorban egyébként a koronavírus elleni küzdelemről, az orosz gazdaságról és különféle belpolitikai kérdésekről beszélt.

Közben Oroszország nemkívánatos személynek nyilvánított tíz amerikai diplomatát. Az érintetteknek május 21. éjfélig kell el elhagyniuk az országot. Az indoklás szerint a döntés tükörválasz "az amerikai félnek a washingtoni orosz nagykövetség és a New York-i orosz főkonzulátus egy sor munkatársa elleni ellenséges fellépésére" - írja az MTI.