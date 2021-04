Fellélegezhet a világ: Oroszország bejelentette, visszavonja hadseregét az ukrán határról

Lezárult a hadgyakorlat az ukrán határ mentén, ezért Oroszország visszavonja a csapatait a határmenti régióból és a Krímből - jelentette be Szergej Sojgu, orosz védelmi miniszter.

Az elmúlt hetekben jelentős mennyiségű orosz katona és hadianyag vonult fel az ukrán határra; a csapatmozgások miatt támadástól kezdett el tartani az ukrán kormány és a NATO tisztségviselői is. Az egyik legfőbb kifogásuk az volt, hogy Oroszország nem jelentett be semmilyen hadgyakorlatot és úgy végzett ilyen manővereket. Szergej Sojgu védelmi miniszter friss közleményében azt állítja, hogy a hatalmas összfegyvernemi művelet mindössze egy gyakorlat volt, mely Oroszország hirtelen támadásra adott reakcióját volt hivatott ellenőrizni. A gyakorlatot most lefújták.

Úgy gondolom, hogy a váratlan ellenőrzés céljait sikerült teljességgel elérnünk. A csapatok bebizonyították, hogy képesek az ország védelmét megbízhatóan biztosítani. Ezzel összefüggésben elrendeltem a déli és a nyugati katonai körzetben zajló ellenőrző műveletek befejezését

- fogalmazott Szergej Sojgu védelmi miniszter egy sajtóközleményben a Euronews idézete szerint.

A védelmi miniszter elrendelte, hogy a vezérkar, valamint a katonai körzetek és a légideszant egységek parancsnokai tervezzék meg és április 23-tól kezdjék meg a csapatok visszavonását állandó állomáshelyükre, valamint készítsenek részletes elemzést a harckészültség meglepetésszerű ellenőrzésének eredményeiről. Az érintett egységeknek május 1-ig kell visszatérniük bázisaikra. Sojgu arról nem beszélt, hogy pontosan mekkora állományt csoportosítottak a határ menti régióba és arra sem tért ki, hogy minden egyes alakulat, melyet oda vezényeltek, most visszatér-e eredeti támaszpontjára.

Külföldi tisztségviselők arról számoltak be, hogy 50-150 ezer katonát vezényelt Oroszország a határ menti régióba.

Pattanásig feszült a helyzet

A polgárháború sújtotta Kelet-Ukrajnában márciusban kezdett ismét hevülni a konfliktushelyzet, amikor újabb fegyveres összecsapások történtek a szakadár Donyec és Luhanszk régióban. Ezzel párhuzamosan pedig Oroszország, amely az elmúlt években támogatta a szakadárok tevékenységét, jelentősen megerősítette katonai erejét az orosz-ukrán határ mentén.

A nemzetközi közvélemény - élen a NATO országaival - az oroszok csapatmozgásait a térségben Ukrajna területi integritásának fenyegetéseként értékelték, és többször követelték Oroszországtól, hogy azonnali hatállyal vonja ki a haderejét a térségből. Az orosz vezetés a csapatmozgásokat hadgyakorlatokkal magyarázta, a Kreml pedig hangsúlyozta, hogy Oroszország nem fenyeget senkit.

A helyzet odáig fokozódott, hogy Oroszország októberig lezárta a Fekete-tenger egy részét a Kercsi-szoros felé a külföldi hadi és egyéb hajók előtt hadgyakorlatokra hivatkozva. Ukrajna pedig atomfegyverek beszerzését is fontolóra vette, ha a nyugati országok nem adnak katonai támogatást a védekezéshez.

Nagyszabású gyakorlat volt

A hadgyakorlat egyébként igen nagyszabású volt, több tucat hadihajó, több száz harci repülő, illetve több ezer orosz katona vett részt rajta. Emellett az oroszok jelentős mennyiségű harckocsit, páncélozott szállító harcjárművet és löveget vonultattak fel a határ mentén.

A NATO és az Egyesült Államok véleménye szerint ez volt az orosz haderő legjelentősebb akciója a Krím-félsziget 2014-ben történet annexiója óta.

Egy részletesebb nyugati jelentés szerint a gyakorlat során 107 ezer orosz katona, 1300 tank, 3700 drón, 1300 tüzérségi eszköz és 380 rakéta-sorozatvető vonult fel a térségben. Tod Wolters tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka a napokban úgy fogalmazott, hogy „alacsony-közepes” a kockázata annak, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát a következő hetekben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyébként éppen tegnap kérte meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy üljenek le és egyeztessenek arról, hogy lehetne visszaállítani a tűzszüneti állapotot Kelet-Ukrajnában, ahol „több millió életet” veszélyeztet szerinte a kialakult diplomáciai feszültség.

Az elmúlt hetekben több részletes elemzést is készítettünk a kialakult helyzetről; azt írtuk, hogy a feszültség ellenére kevés az esély arra, hogy Oroszország támadást indít Ukrajna ellen.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images