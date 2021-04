Nyersanyagár-robbanás sújtja az autóipart: a következő hónapok sokak számára kritikusak lehetnek

Az autóiparban kiemelten használt nyersanyagok világpiacai ára átlagosan közel 40 százalékot drágult hat hónap leforgása alatt, a kedvezőtlen folyamat negatív hatása ugyanakkor még csak most kezd látványos lenni a hazai autóipari beszállítók számára. A legfrissebb adatok és a Top Tier Consultants előrejelzései alapján a következő hat hónap kritikus is lehet több iparági szereplőnek.

Portfolio-MAGE Járműipar 2021 Az alapanyaghiány és a magas nyersanyagárak autóiparra gyakorolt hatása kiemelt témája lesz a Járműipar 2021 konferenciánknak, amelyre itt jelentkezhet:

A nyersanyagárak jelentős emelkedése súlyosan érinti az ipar különböző szereplőit attól függően, hogy termékeik milyen típusú anyagokból állnak és mennyire magas az anyaghányaduk, vagyis mekkora a hozzáadott értékük. 2020 októberétől 2021 áprilisáig az autóipar számára legjelentősebb alapanyagok árai átlagosan 39 százalékkal emelkedtek, ezen belül a réz 44 százalékkal, az acél 42 százalékkal, a különböző műanyagok 38 százalékkal, az aluminimum pedig 33 százalékkal. Az általunk készített legújabb elemzés megmutatja, hogy egy átlagos középkategóriás autó Európában 62 százalékban különböző fémekből áll, a legnagyobb részt az acél (38%), alumínium (12%) és réz (8%) teszi ki. A gumi, a folyadékok és a műanyagalkatrészek további 30 százalékot jelentenek.

A fent említett átlagos C-szegmensben lévő autó listaára 31 500 euró, példaként ennek az autónak az alapanyag-tartalmát vesszük alapul, ami 2021. áprilisában 3 290 euró volt, az autó árának 10,5 százaléka. Ez historikus mércével nézve nem számít kiugró értéknek, viszont a hirtelen jött emelkedés a jelenlegi COVID-válságban nem is jöhetett volna rosszabbkor. A nyersanyag-tartalom 2010 óta átlagosan az autó listaárának körülbelül 10 százalékát tette ki. Ez az érték például éppen 10 százalék volt 2018-ban is, de 2020 második negyedévére ez jelentősen csökkent és mélypontot ért el. Ugyanebben az időben a példában szereplő autó ára 9,2 százalékot emelkedett 27 733 euróról 30 283 euróra.

Tehát az autóipar 2018-20 között 12% -os árrés-növekedést tapasztalt, ami örvendetes volt, különös tekintettel a jármű-elektromosítás óriási költségeire és a COVID-válságra.

Egy tipikus autóipari ellátási láncban az autógyártó vállalja a kockázatot: kompenzálja beszállítóit az esetleges kedvezőtlen nyersanyagár-emelkedésért, de amikor csökkennek az árak akkor a nyereséget is lefölözi. Legalábbis így hangzik ez elméletben.

A 2020 októbere óta bekövetkezett nyersanyagár-növekedés több mint 3 százalékponttal csökkenti az autógyártók jövedelmezőségét, amelyet azok nem vesznek könnyedén.

Látjuk már az eseti költség csökkentési kérelmek fokozódását a Tier-1 szintre, amelyet azok gyorsan tovább is adnak az alacsonyabb szintű beszállítóknak. Fontos megemlíteni, hogy bár az alapanyag ár növekedés az elmúlt 6 hónapban már bekövetkezett, annak hatása a hosszútávú beszerzési szerződések okán még be sem árazódott igazán, a fájdalmas gazdasági hatás éppen csak most kezdődik, várhatóan hónapról hónapra erősödik egészen év végéig. Emiatt a hazai beszállítói szektornak komoly lépéseket kell tenni a negatív hatás csökkentésére, különösen az árazási oldalon.

A növekvő alapanyag költségeket képtelen befolyásolni, viszont az értékesítési oldalon árcsökkentési igények jelennek meg, tipikusan a nagyon kifinomult nagyvállalati szektor oldaláról. Minden autógyártó hasonló módon jár el, de közeli példa, hogy a Volkswagen 2021. márciusban jelentette be, hogy nyereségességét úgy fogja javítani, hogy a következő 2 évben 5 százalékkal csökkenti a fix költségeit, 5 százalékkal emeli gyártási hatékonyságát, viszont ennél is nagyobb mértékben 7 százalékkal csökkenti beszerzési költségeit.

Ebből következően a nyersanyagok áremelkedésének kompenzációja bár papírforma szerint megtörténhet, de emellett rendkívüli nyomás nehezedik a beszállítói láncra.

A különböző szintű beszállítók költségszerkezetének különbségei azonban eltérő hatást is eredményeznek. A legnagyobb Tier-1 beszállítók alapanyaghányada körülbelül 54 százalék, míg a kisebb közép- és kelet-európai Tier-2-3 beszállítóké 65-74 százalék. Tehát a kisebb, alacsonyabb szintű beszállítókat nemcsak az eseti árcsökkentési kérelmek, hanem az a tény is sújtja, hogy sok esetben az ötvözetár-kompenzációk nem fedezik a teljes kitettséget, azon túl, hogy a korrekció 3 havonta történik, ami rontja a likviditást is.

Ezzel el is jutottunk oda, hogy a beszállítóknak lépniük kell, különben rövid távon is elvesztik jelenlegi alacsony nyereségességüket. Egyszerre kell több különböző lépést tenni azért, hogy a negatív határokat csökkentsék, ebből az első lépés az, hogy ellenőrzik saját teljesítményüket, kitettségüket és kockázatukat a következő ellenőrzőlista alapján:

Anyagár korrekció/ ötvözői felár lefedi az alapanyag költség 100%-át? Az anyagár korrekció 3 havonta frissül-e? A termékek szériagyártásának befejeződését (termékek pótalkatrész státusba kerülését) időben érzékelik-e és a megfelelő áremeléseket megkapják-e? Az újonnan induló gyártások kötelező hatékonyságnövelési és árcsökkentési követelményei 3 év alatt kifutnak-e vagy további árnyomást generálnak? Vevővel közös termelési hatékonyságnövelés kölcsönös előnyökhöz vezet-e? Az Ad-hoc árcsökkentési igények a vevők részéről fenntartható mértékűek-e? A vevők elvárt költségszerkezete kompatibilis-e a belső kalkulációs számviteli rendszerrel?

A nyersanyagárak jelentős és gyors növekedése így fordul át a hazai autóipar beszállítói szektorában akut árazási kihívássá. Lényegesen nagyobb és kifinomultabb vevői beszerzési szervezetekkel kell szembenézni, de a beszállítók felkészültsége fejleszthető, amire szüksége is lesz a szektornak a talpon maradáshoz 2021 további részében a koronavírus-válságból való kiút megtalálása mellett.

Címlapkép forrása: Gilles Sabrie/Bloomberg via Getty Images