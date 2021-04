Történelmi kilövést hajtott végre a SpaceX

Elon Musk cége, a SpaceX sikeresen fellőtte harmadik, utasokat is szállító rakétáját a NASA-val együttműködésben. Ez volt az első alkalom, hogy a rakétát és asztronautákat szállító kapszulát is korábban már használt egységekből állították össze – írja a Wall Street Journal.

A Falcon 9 névre keresztelt rakéta helyi idő szerint 5 óra 49 perckor szállt fel a Floridában található Kennedy Űrközpontról és várhatóan 24 órán belül eléri a Nemzetközi Űrállomást, ahol a legénység hat hónapot fog eltölteni.

A mostani kilövés több szempontból is mérföldkőnek tekinthető. Egyrészt ez lesz az első alkalom, hogy a SpaceX két űrkapszulát is párhuzamosan tart fent a Nemzetközi Űrállomáson, illetve most először szállítanak külföldi asztronautákat.

A legfontosabb hír azonban az, hogy a kilövéshez használt rakéta és kapszula egy korábbi expedícióról maradt meg, így lényegében újrahasznosították őket.

Ez nagy előrelépés lehet a költségcsökkentés szempontjából, valamint annak érdekében is, hogy a jövőben gazdaságosabbá válhasson az űrutazás, amely Elon Musk egyik régóta hangoztatott szándéka.

Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

A következő ilyen rakétát ősszel tervezi fellőni a SpaceX és a NASA. Annak ellenére, hogy az utóbbi időben többször érte meghibásodás a SpaceX rakétáit, a mostani sikeres misszió új lökést adhat Musk terveinek. Azt már most tudni lehet, hogy a NASA megbízta a SpaceX-t azzal, hogy 2024-ig fejlesszen ki egy új űrkapszulát, amellyel le lehet szállni a Holdon. Ez is jól mutatja azt, hogy a NASA a jövőre nézve szorosabb együttműködést kíván fenntartani magánvállalatokkal az űrtechnológia fejlesztése és gazdaságosabbá tétele céljából.

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images