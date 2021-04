Biztonságosak a baltimore-i gyárból Mexikóba szállított AstraZeneca-vakcinák

Biztonságos az a több millió adag koronavírus elleni AstraZeneca-vakcina, amelyet egy amerikai gyógyszergyárban állítottak elő, de az egyik tétel gyártási hibája után nem helyeztek forgalomba, hanem átadtak Mexikónak - közölte pénteken a mexikói egészségügyi miniszterhelyettes.

A Joe Biden amerikai elnök kormányával kötött megállapodás értelmében 2,7 millió dózist adhatnak be Mexikóban az AstraZeneca vakcinájából, hogy kisegítsék a latin-amerikai ország immunizálási kampányát az oltóanyag-szállítások világszerte gondot okozó késedelme közepette.

Ezeket az adagokat baltimore-i üzemben állították elő - mondta Hugo Lopez Gatell egészségügyi miniszterhelyettes. A termék biztonságos és jó minőségű, amint azt amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) és az illetékes mexikói hatóság, a COFEPRIS is megállapította - hangsúlyozta a miniszterhelyettes.

Az Emergent BioSolution gyógyszergyár baltimore-i üzemében április elsején derült fény a Johnson and Johnson-, illetve az AstraZeneca-oltások alapanyagának emberi hibából bekövetkezett felcserélésére, miután az előbbi vakcina egyik szállítmánya fennakadt a minőségellenőrzésen. Az amerikai kormányt tartott attól, hogy az incidens miatt megcsappan a két oltóanyag iránti bizalom, ezért úgy döntött, hogy ezentúl csak a Johnson and Johnson oltóanyagát fogják ott előállítani.

A The New York Times nemrég arról számolt be, hogy Mexikónak és Kanadának is átadtak több millió adagot az üzemben gyártott vakcinákból. A 125 milliós lakosságú Mexikóban még a kezdeténél tart a lakosság Covid-19 betegség elleni beoltása. A Google szolgáltató globális koronavírus-helyzetet követő oldala szerint eddig összesen mintegy 15,5 millió oltást tudtak beadni, s a teljes körűen beoltott mexikóiak száma az 5 milliót közelíti - ami a lakosság alig 3,9 százaléka.

A JÁRVÁNYNAK MEXIKÓBAN EDDIG ÖSSZESEN 2 MILLIÓ 320 EZER FERTŐZÖTTJE VOLT, ÉS TÖBB MINT 214 EZER A HALÁLOS ÁLDOZATOK SZÁMA.

