Zöld kancellárja lehet ősztől Németországnak

Lassan felpörög a választási kampány Németországban a szeptemberi választások előtt. Egy friss felmérés szerint most a Zöldeknek van a legnagyobb esélyük arra, hogy Angela Merkel utódját adják, ez pedig nem csak a CDU/CSU pártszövetség kormányzásának végét jelentheti, hanem egy erőteljes környezetvédelmi fordulatot is hozhat – írja a Bloomberg.

A héten három felmérés is megjelent a német pártpreferenciákról, mindegyik a Zöldek előnyét mérte, az egyik szerint hat ponttal vezetnek a CDU/CSU koalíció előtt, jelenleg 28%-on állnak. Egy vasárnap megjelent friss közvéleménykutatás szerint Angela Merkel pártja 14 hónapos mélyponton, 24%-on áll jelenleg, míg a Zöldek 27%-os támogatottsággal bírnak.

A mostani előrejelzések azért is érdekesek, mert a pártok a napokban jelentették be kancellárjelöltjeiket. A számok azt mutatják, hogy a Zöldek jelöltje Annalena Baerbock szimpatikus a szavazók számára, a párt 3700 új tagot szerzett mióta hivatalosan is jelöltté vált, így ma már 110 ezer tagjuk van. Egy április végén publikált kutatás szerint ha közvetlenül választanák a kancellárt, akkor Baerbock magabiztos fölénnyel nyerne ma.

