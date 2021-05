Az oroszok beásták magukat a korábban háború sújtotta határvidékbe

Az Örményországban állomásozó orosz csapatok két erődített állást alakítottak ki az azeri határ mentén "további biztonsági garanciaként" a tavalyi hegyi-karabahi konfliktus nyomán - közölte hétfőn Nikol Pasinján örmény ügyvezető kormányfő.

"A 102. orosz katonai bázis két erődített állást hozott létre a Szjunik régióban" - mondta Pasinján a parlamentben mondott beszédében.

Ez egy pótlólagos biztonsági garancia nemcsak a Szjunik régió, de Örményország egésze számára

- hangsúlyozta a hegyi-karabahi konfliktus kezelése miatt nagy belpolitikai nyomás alá került Pasinján, akit hétfői rendkívüli ülésén az örmény parlament nem erősített meg kormányfői tisztségében, megnyitva az utat ezzel az előrehozott választások előtt.

Moszkva szoros szövetségesi viszonyt ápol Jerevánnal, s ennek keretében támaszpontot tart fenn Örményország északnyugati felében. Az Örményország második legnagyobb városában, Gjumriban található, 1995-ben létrehozott bázison jelenleg mintegy 3000 orosz katona szolgál.

Vagarsak Arutjunján örmény védelmi miniszter február végén közölte, hogy hazája szívesen venné a területén található orosz katonai bázis kiterjesztését, illetve orosz csapatok telepítését a déli Szjunik régióban, amely Azerbajdzsán és az azeri exklávé, Nahicseván között található. Örményország ugyanis attól tart, hogy Azerbajdzsán akár Jereván egyetértése nélkül is folyosót nyitna a dél-örményországi Szjunik régión keresztül a területileg tőle elkülönült nahicseváni exklávéhoz. Ilham Aliyev azeri elnök április 20-án az azeri állami televíziónak adott interjújában kijelentette, hogy Örményország akaratától függetlenül is megvalósítja a folyosó tervét, a jereváni vezetés ellenállása esetén pedig kész ezt a kérdést akár erővel is megoldani.

Azerbajdzsán tavaly szeptember végén háborút indított az országtól 1991-ben egyoldalúan elszakadt, majd magát függetlennek kinyilvánító, örmény többségű Hegyi-Karabah enklávé és az örmények kezén lévő környező azerbajdzsáni települések visszafoglalására, és sikerült jelentős területeket ellenőrzése alá vonnia. A harcokban mindkét oldalon több ezren vesztették életüket. A harci cselekményeknek egy orosz közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodás vetett véget november 9-én, aminek keretében Moszkva kétezer békefenntartót vezényelt a térségbe a fegyvernyugvás fenntartására.

Címlapkép forrása: Brendan Hoffman/Getty Images