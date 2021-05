Koronavírus: már több vakcinára is lehet regisztrálni itthon, Ausztria saját védettségi igazolványt ad ki

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján György István államtitkár elmondta, hogy a 16 és 18 évesek foglalhatnak majd időpontot Pfizer vakcinákra, de csak ők. Arra kérte az államtitkár a 16 és 18 év közöttieket, hogy regisztráljanak május 7-ig. Szputnyikra is lehet regisztrálni, de csak azoknak, akik erre SMS-ben értesítést kapnak. Müller Cecília reagált a WHO Sinopharmmal kapcsolatos jelentésére, az országos tisztifőorvos szerint szombatra várhatók részletes adatok a WHO vizsgálatáról.