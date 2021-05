Ukrajnában tovább lassult a járvány terjedése

Ukrajnában keddre tovább lassult a koronavírus-fertőzés terjedése, kevesebb mint 2500, a megelőző napinál csaknem 300-zal kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma is a korábbiaknál jóval alacsonyabb volt, viszont a járvány tavaly márciusi kitörése óta regisztrált halálos áldozatoké már megközelítette a 45 ezret.

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban az azonosított fertőzöttek száma 2472 új esettel 2 088 410-re, az elhunytaké pedig 166-tal 44 916-ra nőtt. A megelőző két napban is hasonlóan 160 körüli volt az elhunytak száma, míg azt megelőzően még háromszáz fölötti volt. Noha már ötödik napja egyre kevesebb új beteget jegyeznek fel, a mostani csökkenés lehet annak az oka is, hogy hétvégenként és ünnepnapokon kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek az országban. Ukrajnában most tartották a május 1-jei munka ünnepe után az ortodox húsvétot, szombattól keddig munkaszünet van az országban.

Eddig 1 689 630-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint 7800-an, az aktív betegek száma így több mint 5500-zal, 353 864-ra tovább csökkent. Kórházba ismét a korábbiaknál jóval kevesebb, 1325 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került. A megelőző napon 1591-en voltak, azelőtt viszont számuk még háromezer fölötti volt.

A legtöbb új beteget, 324-et ezúttal a kelet-ukrajnai Donyeck megyében jegyezték fel. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter korábbi nyilatkozataiban már beszélt arról hogy Ukrajna kezd "kijönni" a járvány harmadik hullámából, egyre kevesebb új beteget jegyeznek fel, és a kórházak leterheltsége is mérséklődik.

Olha Bohomolec neves ukrán orvos egy tévéinterjúban ugyanakkor megerősítette azt a több szakértő által már hangoztatott előrejelzést, hogy ősszel Ukrajnában a koronavírus új mutációi a most tavaszinál is súlyosabb helyzetet teremthetnek, mert fertőzőbbek és súlyosabb szövődményeket okozhatnak az eredeti vírusnál. Ezen szerinte csak komplex egészségügyi intézkedések és az oltási kampány felgyorsítása segíthet.

Címlapkép: Getty Images