Így reagált Kína arra, hogy elküldték melegebb éghajlatra

A külügyi szóvivő azt is hozzátette, hogy a „megafon-diplomácia” csak árthat az országok közötti bizalomnak, hasznot ezzel szemben nem hoz.

A Fülöp-szigetek külügyminisztere, Teodoro Locsin személyes Twitter-fiókján keresztül bírálta rendhagyó módon Kínát és követelte, hogy vonja vissza a vitatott jogállású Dél-kínai-tengerre kirendelt hajóit.

Locsin azóta bocsánatot kért a kínai külügy képviselőitől, de hozzátette, hogy reakcióját szerinte az eddigi legdurvább határsértés váltotta ki. Közben a fülöp-szigeteki elnöki hivatal szóvivője is megszólalt és hozzátette, hogy Rodrigo Duterte elnök szerint a trágárságnak nincs helye a diplomáciában.

Érdemes megjegyezni azonban azt is, hogy kínai diplomatákhoz is köthetők a mostanihoz hasonló szabadszájú vagy sértő megnyilvánulások a közelmúltból, jóllehet ezek Kínába nem érnek el, mivel számos közösségi platform, köztük a Twitter is blokkolva van.

Címlapkép forrása: Lintao Zhang/Getty Images