Szép csendben új front nyílik: harcba szállnak a világűr feletti uralomért a szuperhatalmak

Az űrkutatás mindig is foglalkoztatta az emberiséget, az utóbbi években azonban látványosan felélénkültek a világűr megismerésére vagy éppen az ottani befolyás növelésére tett kísérletek. Ebben kétségkívül nagy szerepet játszott a technológiai fejlődés, új nagyhatalmak megjelenése az űrkutatásban, illetve az, hogy újabban már magáncégek is helyet követelnek maguknak az asztalnál. A most zajló változások hosszú távú következményeit egyelőre lehetetlen megjósolni, az azonban kellő biztonsággal kijelenthető, hogy izgalmas évek várnak ránk az űrkutatás terén.

A hidegháborús időszak minden bizonnyal egyik leglátványosabb eseménysorozata a világűrért folytatott verseny volt a kor két szuperhatalma, az Egyesült Államok és a Szovjetunió között. A kezdőlökést a Szovjetunió adta meg, amikor 1957-ben sikeresen fellőtte a világ első műholdját, a Szputnyik-1-et. Bár alacsony pályája miatt három hónap után megsemmisült a légkörben, a szovjetek sikere sokkolta a nyugati világot, különösképpen az Egyesült Államokat, amely attól tartott, hogy lemarad az űrversenyben vetélytársával szemben. Az Eisenhower- és Kennedy-kormányok ezért elkezdtek több erőforrást allokálni saját űrprogramjukba, amelynek meg is lett az eredménye, amikor 1958-ban pályára állították az első amerikai műholdat, illetve ugyanebben az évben megalakult a Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal, azaz a NASA.

Az amerikai próbálkozások ellenére azonban a hidegháborús űrverseny első szakaszát egyértelműen a Szovjetunió dominálta: ők küldtek elsőnek élőlényt az űrbe, de ők voltak azok, akik elsőként hagyták el a Föld keringési pályáját is. A leglátványosabb sikerük azonban kétségkívül 1961. április 12-én esett meg, amikor Jurij Gagarin személyében elsőként küldtek embert a világűrbe, megelőzve az amerikaiakat.

Bár egy hónappal a Gagarin-expedíció után egy amerikai asztronauta is járt a világűrben, ennek a visszhangja jóval kisebb volt. Éppen ezért a szovjetek űrfegyverkezési versenyre való kihívására válaszul, Kennedy elnök a Kongresszussal megszavaztatta az Apolló-űrprogramot, amelynek célja az volt, hogy az évtized végére embert juttasson a Holdra. Az űrprogram súlyát bizonyítja, hogy mai árfolyamon számolva nagyjából 152 milliárd dollárba került és 400 ezer embert foglalkoztatott. Az erőfeszítéseknek meg is lett az eredménye, ugyanis 1969-ben az Apollo-11 legénysége sikeresen landolt a Holdon, amelyre szimbolikusan kitűzték az amerikai zászlót is.

A holdra szállás pillanatai 1969-ben. Fotó: NASA/Newsmakers

A holdra szállással gyakorlatilag lezárult az űrverseny a két szuperhatalom között, amelyek ezt követően sokkal inkább az együttműködésre helyezték a hangsúlyt.

Ennek az eredménye lett többek között az Apollo–Szojuz-program, amelynek köszönhetően létrehozták az első kísérleti nemzetközi űrállomást amerikai és orosz személyzettel. Bár a nyolcvanas években úgy tűnhetett, hogy Ronald Reagan csillagháborús tervei újabb nagy versenyt fognak előidézni, a gazdaságilag hanyatló Szovjetuniónak erre már nem volt elegendő erőforrása.

A hidegháború végével és a Szovjetunió szétesése után ugyan kevesebb figyelem terelődött a világűrre, ez azonban most megváltozni látszik.

Erős kínai ambíciók

Az egyik aspektusa az űrkutatási tevékenység utóbbi években tapasztalt felélénkülésének az Kína felemelkedése, ez pedig a technológia, a hadászat és a kommunikáció területén is megnyilvánul, amelyet számos példa szemléltet.

2019-ben például elsőként juttattak el egy holdjárót a Hold, Nap által éppen meg nem világított árnyékos oldalára, idén pedig a Tienven-1 űrszondát sikerült Mars körüli pályára állítani, amely most már képes adatokat gyűjteni a vörös bolygóról, a puha, azaz becsapódás nélküli landolást pedig éppen most májusra tervezik. Kína feltett szándéka továbbá, hogy 2029-ben a Jupiterhez, 2030-ban a Vénuszhoz is indítson missziókat.

A tervezett kínai űrállomás főmodulját szállító Hosszú Menetelés 5B nevű rakéta kilövése. Fotó: VCG/VCG via Getty Images

Szintén a közelmúltban esett meg, hogy Kína világűrbe küldte leendő állandó űrállomásának főmodulját, amelynek neve Tian-he, vagyis Mennyei Harmónia és elsősorban Nemzetközi Űrállomás (ISS) alternatívájának szánják. A tervezett űrállomásra jövő év végén érkezhet meg az első, háromtagú űrhajóscsoportot, amely immár hosszú ideig, hat hónapig fog ott tartózkodni. Peking céljai között szerepel egyebek mellett egy állandó űrállomás és kutatóbázis kiépítése a Holdon a megfelelő legénység eljuttatásával.

2049-re pedig Kína nem kevesebbre törekszik, minthogy a világ vezető űrhatalma legyen.

Az időpont egyszerre ambiciózus és szimbolikus, ugyanis ekkor fogja ünnepelni fennállásának 100. évfordulóját a Kínai Népköztársaság. Az sem véletlen, hogy a Mars-missziót is mostanra időzítették, mivel idén a Kínai Kommunista Párt ünnepelte megalakulásának 100. évfordulóját.

A kínaiak a fenti projektek mellett a Föld körül keringő műholdak tekintetében is fel kívánják venni a versenyt az amerikaiakkal. Kína már évekkel ezelőtt elindította BeiDou névre keresztelt navigációs rendszerét, amellyel nem titkolt célja, hogy alternatívát biztosítson az amerikai fejlesztésű GPS rendszerrel szemben. 2020-ban sikerült is elérni, hogy a BeiDou globális lefedettséget is tudjon biztosítani.

Ahogy a GPS rendszernek, úgy a BeiDounak is fontos szerepe van közlekedésben, a szállításban, a mezőgazdaságban, a térképészetben és földmérésben, az energiaiparban és a pénzügyi szektorban. A polgári hasznosítás mellett azonban kijelenthető, hogy a kínaiak katonai szempontokat is mérlegeltek a rendszer fejlesztésekor.

Egy esetleges katonai konfliktus esetén ugyanis jelentős kiszolgáltatottságot eredményezhet, ha egy ország egy másik állam navigációs rendszerére van ráutalva, főleg, ha ez az ország az egyik fő vetélytársa.

Nem meglepő módon Kína nemzetközi befolyásának erősítésére is fel kívánja használni saját navigációs rendszerét, ezért már több országban létesített vevőberendezéseket, hogy hatékonyabbá tegyék a működését. Ez eddig javarészt olyan országokban történt meg, amelyek részt vesznek Kína "Egy övezet egy út" nevet viselő gigaprojektében. Katonai célokra azonban egyelőre Kínán kívül csak Pakisztánban használják a Beidou rendszert a GPS helyett.

Saját navigációs rendszerének kifejlesztésével tehát Kína egyszerre volt képes függetleníteni magát az Egyesült Államoktól és kiépíteni egy olyan eszközt, amellyel a jövőben még nagyobb befolyásra tehet szert.

Kijelenthető tehát, hogy Kína egyértelműen helyet fog követelni magának az űrkutatásban a jövőre nézve, idővel pedig át kívánja venni az Egyesült Államok dominanciáját ezen a téren. Kína ebből a szempontból igen kedvező pozícióban van, ugyanis gazdasági erejéből és erős, központosított államberendezkedéséből adódóan rengeteg forrást tud ilyen célokra biztosítani.

Kínai-orosz együttműködés a láthatáron?

Az utóbbi hónapok egyik látványos fejleménye volt a kínai-orosz közeledés, amely az űrkutatás terén is éreztette hatását.

Márciusban például orosz-kínai kormányközi memorandumról állapodott meg Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz és Csang Ko-csien, a Kínai Nemzeti Űrhivatal vezetője, amelyet a két ország közötti űrkutatási egyezmény alapján készítették elő. A felek hangoztatták, hogy a projekt célja egy nemzetközi tudományos holdbázis létrehozása.

A háttérben meghúzódó indokok között azonban hangsúlyos lehet az is, hogy felvegyék a versenyt a NASA hasonló célt szolgáló Gateway-programjával.

Jelzésértékű, hogy Oroszország január 25-én ki is lépett a Gateway-programból, mivel meglátása szerint ezen belül az amerikaiakkal való együttműködés nem az egyenlőség elvei szerint alakult.

Pedig az orosz-amerikai együttműködés az űrkutatás terén nagy múltra tekint vissza. Elég csak a fent említett Apollo-Szojuz programra gondolni, de magát a Nemzetközi Űrállomást is együtt építette ki a két ország, illetve az oda készülő amerikai űrhajósokat is orosz rakétákkal szállították. Az utóbbi évek konfliktusai a két ország között azonban úgy látszik, hogy a tudományos együttműködésre is rányomták bélyegüket.

Az nem kérdés, hogy Oroszország továbbra is fajsúlyos szereplő az űrkutatásban, amelyet jól mutat az is, hogy többek közt saját holdkutatási programot is folytatnak. Emellett kiterjedt tudományos ismeretekkel és képzett szakembergárdával rendelkeznek, amely értékes partnerré tehetik őket Kína számára. Az együttműködés azonban az oroszok részére is előnyös lehet, ugyanis a Szovjetunió felbomlása óta jelentősen megcsappantak az űrkutatásra rendelkezésre álló anyagi források, amelyekben jelenleg Kína bővelkedik.

BÁR A FENTIEK ALAPJÁN ELSŐ LÁTÁSRA A KÉT PARTNER JÓL KIEGÉSZÍTI EGYMÁST, KÉRDÉSES AZONBAN, HOGY MENNYIRE LESZ ÉLETKÉPES A KÍNAI-OROSZ EGYÜTTMŰKÖDÉS, AMENNYIBEN KÍNA A JÖVŐBEN AZ OROSZOK ROVÁSÁRA IS NÖVELNI PRÓBÁLJA BEFOLYÁSÁT ÉS ENNÉLFOGVA OROSZORSZÁG POZÍCIÓJA GYENGÜL AZ ŰRKUTATÁSBAN.

Az Egyesült Államok újra aktivizálódik

Nem meglepő, hogy az Egyesült Államok továbbra is a világ vezető hatalma az űrkutatás terén, még ha az elmúlt évtizedekben, főleg az amerikai-szovjet űrverseny végeztével kevesebb költségvetési forrást is szántak ilyen célokra.

Ennek ellenére országokra lebontva továbbra is igaz, hogy az Egyesült Államok költ messze a legtöbbet az űrkutatásra, illetve ők rendelkeznek a legtöbb működő műholddal is, amely a kínai példát vizsgálva egyáltalán nem mellékes szempont. Emellett a NASA továbbra is számos projektet futtat, mint például az Artemisz-program, amelynek célja az „első nő és a következő férfi” eljuttatása a Holdra, de példaként hozható fel a fent említett Gateway-projekt is, illetve a tervek szerint hamarosan munkába állhat a világ valaha volt legjobb űrteleszkópja, a Webb is.

Az Egyesült Államok a fentieken túl az utóbbi időben honvédelmi megfontolásokból is támogatta az űrkutatást. Újból elindították például a katonai műveletekért felelős U.S. Space Command-et, amely magában foglalja a Space Operations Force-ot és a Space Development Agency-t, melyek a hadi technológiák területén elősegíthetik a jövőben az innovatív megoldások feltalálását és elterjedését.

Az Utóbbi évek kétségkívül legnagyobb innovációja azonban a magáncégek megjelenése az űrkutatásban, amely a költségek radikális csökkenését idézheti elő.

Jól szemlélteti ezt, hogy míg a 2011-ben nyugdíjazott Space Shuttle-lel 170 millió dollárba került űrhajósonként egy űrutazás, addig ezt az Elon Musk vezette SpaceX már 55 millió dollárból meg tudja valósítani. A NASA így már nincs rákényszerítve arra, hogy az orosz Szojuzon keresztül küldje fel asztronautáit a világűrbe. Ráadásul a SpaceX legutóbbi rakétakilövéséhez használt rakéta és kapszula egy korábbi expedícióról maradt meg, így lényegében újrahasznosított alapanyagból dolgoztak, amely még inkább gazdaságos működést tesz lehetővé.

Az újrahasználható rakéták kifejlesztése igen sürgető lenne más országok számára is, hiszen azzal, hogy a SpaceX ezt az innovációt bevezette, fenekestül felforgatta a kereskedelmi rakétakilövések piacát, miután az újítás révén jelentősen csökkentette a fellövések költségét.

A műholdak terén szintén az Elon Musk nevéhez köthető Starlink-projekt jelenthet erős potenciált, amely arra irányul, hogy több ezer műhold között váljon lehetővé internetes kapcsolat. Ez egy olyan mega-konstellációt eredményezne, amely képes nagy sebességű internetet biztosítani felhasználóknak a világ bármely pontján.

A SpaceX egyik Falcon 9-es rakétája kilövés közben. Fotó: Joe Raedle/Getty Images

A NASA modellváltása jól tükrözi, hogy mennyivel gazdaságosabb tud lenni, ha kiszerveznek bizonyos tevékenységeket olyan szereplőknek, akik a piacon versenyeznek egymással a megbízásokért és szerződésekért.

Ez megvilágítja azt is, hogy miként lehet kevesebb költségvetési forrás biztosítása mellett is látványos eredményeket elérni az űrkutatásban, amely egyúttal lehetőséget biztosíthat Amerikának arra, hogy megőrizze dominanciáját a kínai befolyás növekedése ellenére.

Mit várhatunk egy űrversenytől?

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a hidegháborús idők után újra sokakat foglalkoztató témává vált az űrkutatás jövője, amelyet számos tényező idézett elő:

A technológiai fejlődés lehetővé tette, hogy az emberiség a Hold meghódítása után immár a Mars közelébe vagy a világűr távolabbi, eldugott pontjaira is indítson expedíciókat ezáltal szélesítve az űrkutatás perspektíváit. Új szereplők is megjelentek az űrkutatás területén, például Kína képében, amelyek versenyre ösztönzik a hagyományosan jelen lévő hatalmakat. Az amerikai-szovjet vetélkedés példája is azt mutatja, hogy igazán akkor ért el az emberiség nagy eredményeket az űrkutatásban, amikor éles versengés volt tapasztalható az országok között. Azzal, hogy magáncégek is helyet követelnek magunknak az asztalnál egyszerre érhető el, hogy az űrkutatás a jövőben ne csak az állami szektor kiváltsága legyen, illetve, hogy összességében gazdaságosabbá válhasson a világűr meghódítása.

A most tapasztalható folyamatok akár egy újabb űrversenynek is megágyazhatnak.

Ez azonban, ha nem is teljesen, de más képet fog mutatni, mint a hidegháború idején.

EGY DOLGOT MINDEN ESETRE SIKERÜLT ELÉRNI, MÉGPEDIG AZT, HOGY ÚJRA IZGALMAS TÉMÁVÁ VÁLT AZ ŰRKUTATÁS, AMELYBEN AZ ORSZÁGOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS VERSENGÉS EGYSZERRE FONTOS TÉNYEZŐK.

Címlapkép forrása: SpaceX via Getty Images