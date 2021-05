A republikánusok nagyon kiakadtak a Facebookra - Bosszút állhatnak Trump kitiltása miatt

Steve Scalise republikánus frakcióvezető-helyettes szerint, ha egy techcégnek elég ereje van ahhoz, hogy elhallgattasson egy amerikai elnököt, akkor alaposan meg kell vizsgálni a trösztellenes törvényeket, hogy korlátozzák ezen cégek monopolisztikus erejét. A frakcióvezető-helyettes álláspontjával számos más republikánus politikus egyetértett.

The Left’s cancel culture is out of control. Facebook’s ban of Trump is just more proof.Big Tech has a choice: Have the same standards for ALL—or—we look at antitrust laws to limit their monopolistic power.If they can do this to a president, imagine what they can do to you.