A WHO jóváhagyta a Sinopharm vészhelyzeti alkalmazását

Jóváhagyta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken a koronavírus ellen kifejlesztett kínai Sinopharm-vakcina vészhelyzeti alkalmazását - közölte az MTI. Az oltást 18 év felettiek számára engedélyezték. A kínai vakcina ezzel felhasználható lesz a COVAX-program keretében, azaz alacsony jövedelmű országok is részesedhetnek a kínai vakcinából.

A WHO péntek este bejelentette, hogy jóváhagyta a kínai Sinopharm vakcina vészhelyzeti alkalmazását. Az oltást a 18 év felettiek körében engedélyezte, és ezzel ez lett a hatodik oltást, amit az Egészségügyi Világszervezet jóváhagyott.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a WHO hiányzó bizonyítékok miatt nem tudta igazolni, hogy a vakcina védettséget ad az idősebb korosztály számára is. Ezt írta akkori közleményében a WHO:

Mi (a WHO) nagyon bizonyosak vagyunk abban, hogy a BBIBP-CorV (azaz Sinopharm) vakcina hatásos a PCR-teszttel igazolt COVID-19 megelőzésében (18-59 éves) felnőtteknél.

Közepesen vagyunk bizonyosak abban, hogy a súlyos mellékhatások kockázata a BBIBP-CorV vakcina egy vagy két oltása után (18-59 éves) felnőtteknél alacsony.

Alacsony mértékben vagyunk bizonyosak a bizonyíték minőségében abban a tekintetben, hogy a BBIBP-CorV oltás 2 dózisa hatásos (60 év feletti) idősebb felnőtteknél.

Nagyon alacsony mértékben vagyunk bizonyosak a bizonyíték minőségében abban a tekintetben, hogy a súlyos mellékhatások kockázata a BBIBP-CorV vakcina egy vagy két oltása után (60 év feletti) idősebb felnőtteknél alacsony.

Nagyon alacsony mértékben vagyunk bizonyosak a bizonyíték minőségében abban a tekintetben, hogy a BBIBP-CorV vakcina 2 adagja hatásos a PCR-teszttel igazolt COVID-19 megelőzésében társbetegségekben szenvedőknél vagy olyanoknál, akiknek az egészségi állapota fokozza a súlyos COVID-19 kialakulását, amint az a klinikai vizsgálatban szerepelt.

Nagyon alacsony mértékben vagyunk bizonyosak a bizonyíték minőségében abban a tekintetben, hogy a súlyos mellékhatások kockázata a BBIBP-CorV vakcina egy vagy két oltása után alacsony társbetegségben szenvedőknél vagy olyanoknál, akiknek az egészségi állapota fokozza a súlyos COVID-19 kialakulását

Ez nem jelenti azt, hogy a vakcina nem véd az idős korosztályban, egyszerűen csak arról van szó, hogy adathiány miatt ezt nem lehet megállapítani a WHO szerint.

Ezen felül még adathiány miatt nem tudtak megállapítást tenni arról sem, hogy a vakcina mennyire véd a járvány súlyos lefolyása ellen, nem láttak elég információt a védettség időtartamának megállapításához, és a variánsok elleni védelemről is kevés az adat.

Müller Cecília országos tisztifőorvos úgy fogalmazott a héten, hogy várják a részletes jelentés a Sinopharm vakcinájáról. A WHO engedélye most megérkezett a 18 év felettiek számára, de a fenti kérdésekre továbbra sincs pontos válasz. A WHO szerint egyelőre nincs szükség harmadik dózisra a vakcinából.

Címlapkép: Getty Images