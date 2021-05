Európának nem kellene az USA-ra várnia a klímavédelem terén

Első száz hivatali napja során Joe Biden mondhatni egy teljes elnökség összesűrített időszakát élte át. A mintegy egy hétig tartó kezdeti eufória után Amerikában beköszöntött a rideg valóság, kiderült, hogy valójában Biden nem tud csodát tenni. A külügyekben is bekövetkezett a beiktatás utáni kiábrándulás időszaka. Ahogy azt egy idei páneurópai felmérésben sok megkérdezett előre jelezte: gyorsan világossá vált, hogy a belpolitikai prioritások megakadályozzák azt, hogy az USA ismét felvállalja a nemzetközi rend alakítójának szerepét.

Biden mostanra már belerázódott az elnökségébe: az összes 16 éven felüli amerikai számára elérhetővé váltak a vakcinák, illetve márciusban egy nagyszabású infrastruktúrafejlesztési csomagot mutatott be, amit további, a gyerekgondozás, az oktatás és az egészségügy terén tervezett beruházások követnek majd. Emellett Biden nemzetközi elköteleződésében zöld elemek is helyet kaptak. A klímavédelem az egyik egyértelmű példa, ahol a „külpolitika a középosztály érdekében” jelszó részeként el kezdte kialakítani az amerikai emberek életét befolyásoló globális kihívásokra vonatkozó megközelítését. Két hete a Föld Napja alakalmából 40 ország vezetőjét látta vendégül egy virtuális klímacsúcson. A rendezvényt azzal az ígérettel nyitotta meg, hogy 2030-ra az USA-ban felére csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását, jelezve ezzel, hogy az a vállalása, amellyel elnökségének első napján visszaléptette az USA-t a párizsi klíma-megállapodáshoz, nem üres szavakból áll. Az Atlanti-óceán innenső oldalán nem csak arra kellene alapozni a reményeinket, hogy az USA ismét foglalkozik a klímavédelem kérdésével.

Emellett az európaiaknak meg kellene érteniük, hogy az amerikai elnökök jönnek-mennek, és így a hosszabb távú kihívások terén nem elég egyszerűen követni Washingtont, hanem e téren ki kellene építeni a saját szuverenitást is.

Már készítenek is elő egy európai klímacsúcsot május végére, amire igen nagy szükség is van. A két hete bemutatott „Europe’s Green Moment: How to meet the Climate challenge” („Európa zöld pillanata: miként lehet kezelni a klímaváltozás kihívását”) című jelentés – amely az EU 27 tagállama politikai döntéshozóinak véleményét mérte fel – azt mutatja, hogy sok országban komoly gondot jelent, hogy miként kezeljék a Zöld Megállapodás (Green Deal) geopolitikai dimenzióit, és különösen azokat a terveket, amelyek a karbonvám (szén-dioxid-határ kiigazítási mechanizmus) kialakítására vonatkoznak, amivel kapcsolatban az Európai Bizottság javaslata várhatóan a nyár előtt megjelenik.

Az adott országon belüli lobbierők karbonvámmal szembeni szkepticizmusa arra késztet néhány EU-tagállamot, hogy erőteljesen lépjenek fel ezzel a tervezett intézkedéssel szemben az Európai Tanácsban. Ezek gyakran kisebb EU-gazdaságok, amelyek az exporttól való erőteljes függésük miatt tartanak attól, hogy harmadik országok ellenintézkedéseket fognak bevezetni a karbonvám kivetése miatt. Azzal érvelnek, hogy a karbonvámot az EU külkereskedelmi partnerei protekcionizmusnak fogják tartani, ami szemben áll az EU azon ambíciójával, miszerint a szabadkereskedelem globális bajnoka kíván lenni.

Néhányan az EU-intézményekben és a tagállamokban attól tartanak, hogy a politikai döntéshozóknak nem lesz meg a kellő kollektív bátorságuk ahhoz, hogy a karbonvámot az USA-val szemben kivessék, tartva attól, hogy ezzel veszélyeztetnék az EU és az USA között újraszerveződő partneri viszonyt.

Az Indiával szembeni karbonvám-kivetés ellen az szól, hogy Európa a vakcinagyártás terén függ Indiától. Más fejlődő országok esetében pedig az merülhet fel problémaként, hogy az intézkedések nyomán ezen államok kiszorulnának az európai piacról. Ebből adódóan a szkeptikus hangok úgy vélik, hogy a karbonvám alkalmazása nem lesz túl kiterjedt ahhoz, hogy az hatékony lehessen. Mindamellett az EU csak kevesebb mint 10 százalékát teszi ki az üvegházhatású gázok globális kibocsátásnak, így viszont a Zöld Megállapodásnak csak korlátozott hatása lesz olyan intézkedések nélkül, amelyek meggyőznék a többi országot a karbonfelhasználású gazdaságról való átállás szükségességéről.

Ez kettős dilemmát jelent Európa vezetői számára. A Zöld Megállapodás geopolitikai következményeinek kezelésére szolgáló hatékony külpolitikai stratégia hiánya korlátozza az unió hozzájárulását a globális célokhoz. Továbbá az a félelem, hogy az alacsony karbonfelhasználású gazdaságra való átállás versenyképtelenné teszi az európai vállalkozásokat, gyengítheti a zöld csomag megvalósításához szükséges politikai akaratot. Ez viszont csalódást fog kelteni az európai polgárokban, akik a választásokon újra és újra egyértelművé tették, hogy azt várják, vezetőik készüljenek fel a klímaválság kezelésére. Végül az európai vezetőknek nem lesz más választásuk, minthogy megteremtsék a politikai szándékot a Zöld Megállapodás alkalmazásához, és ehhez demonstrálniuk kell, hogy azt egy átgondolt külpolitikai stratégia támasztja alá.

Biden első száz napjának mérlegre tételekor az EU vezetőinek is át kellene gondolniuk azt, hogy miként teljesítettek az új transzatlanti kapcsolat első 100 napja során. Esélyként tekintettek Biden külpolitikai elgondolásaira (vagyis Amerika globális ügyekkel szembeni újbóli elköteleződésére), de egyben azt is demonstrálták, hogy a koronavírus-járvány utáni világ formálásában közös vezető szerep betöltésére törekednek, és nemcsak egyszerűen követik majd Washingtont? A közelgő európai klímacsúcs kiemelt esemény lesz az erre a kérdésre adott válasz szempontjából.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

