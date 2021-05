A globális új koronavírus-fertőzöttek majdnem felét Indiában találják.

MTI Cikk mentése Megosztás

Úgy néz ki, Indiában épp most tetőzik a járvány, az elmúlt 24 órában 401 ezer új esetről számoltak be, ez a globális esetszámok csaknem felét teszi ki. A halottak száma május 7-én döntött csúcsot az országban, akkor 4000-nél is többen hunytak el egy nap. Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban továbbra is javul a helyzet, Olaszországban, Spanyolországban és Németországban is csökkennek az esetszámok. Legfrissebb vasárnapi híreink percről-percre.