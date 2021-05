Ki ez a 40 éves nő, aki hamarosan Európa új úrnője is lehet?

Annalena Baerbock neve valószínűleg nem sokat mond az átlag magyar újságolvasónak, a többség lehet, hogy ki sem tudja ejteni a családnevét. Ugyanakkor jó lesz memorizálnunk ezt a nevet, hiszen négy hónappal a választások előtt most épp a legesélyesebb jelölt Angela Merkel posztjára, a német kancellár személye pedig szinte mindent meghatároz Európában. De ki ez a látszólag ismeretlen 40 éves nő, aki forradalmat vihet végbe Berlinben?

Egy farmról indult Európa meghódítására

Annalena Baerbock 2013 óta a Bundestag képviselője Brandenburg tartományból, ezt megelőzően 2012 és 2015 között a Zöldek elnökségi tagja, 2009 és 2012 között pedig a párt brandenburgi bizottságának tagja volt. Április 19. óta pedig hivatalosan is ő a Zöldek kancellárjelöltje a szeptember 26-i választáson.

Vagyis már huszonévesen fejest ugrott a politikába, pedig nehéz lett volna ennél messzebbről indulnia. Baerbock ugyanis egy szociális munkás és egy gépészmérnők lányaként nőtt fel két testvérével és két unokatestvérével egy farmon. Persze emlékei szerint már gyermekkorában tüntetésekre járt szüleivel, akik a nukleáris fegyverkezés ellen tiltakoztak. Egyszer egy interjúban nagyjából úgy foglalta össze gyerekkorát, hogy az a vízágyúk és az otthoni sütemények között telt. Közben pedig tizenhat évesen egy évig cserediák volt Orlandóban. 2000 és 2004 között politikatudományt és jogot tanult a Hamburgi Egyetemen, majd 2005-ben mesterdiplomát szerzett nemzetközi jogból a London School of Ecnonomicson.

Fotó: Andreas Gora - Pool/Getty Images

Tanulmányai alatt újságíróként is dolgozott a Hannoverische Allgemeine Zeitungnál, majd 2005-től 2008-ig Elisabeth Schrödter EP-képviselő asszisztense volt.

Tavaly óta tagja a World Economic Forum Young Global Leaders programjának, mely már olyan politikusokat „nevelt ki”, mint Emmanuel Macron, Sanna Marin finn kormányfő vagy Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök.

A német parlamentben első ciklusa alatt a gazdasági kapcsolatokért és energetikáért felelős bizottságban és az európai kapcsolatokért felelős bizottságban dolgozott. Elsősorban a klímapolitika kérdésében szólalt fel többször, ennek köszönhetően az ENSZ több globális klímacsúcsán is részt vett. A 2017-es választásokon is bekerült a Bundestagba, majd tagja volt annak a delegációnak, mely egy lehetséges koalícióról tárgyalt a CDU/CSU-val és az FDP-vel, de végül nem alakult meg ez a kormány.

A klímavédelem mellett kiemelten kezelte az utóbbi években a közös európai külpolitika szorosabbra fűzését, különösen az Oroszország elleni egységes fellépést.

Németországban 2018 óta a Zöldek társelnöke Robert Habeck mellett, áprilisban közösen jelentették be, hogy Baerbock lesz a párt kancellárjelöltje, ezt formálisan június közepén erősítheti meg a párt kongresszusa.

A politikus Angela Merkel után a második női jelölt a legmagasabb német politikai pozícióra úgy, hogy mindössze decemberben múlt negyven éves. A választás napján mindössze pár nappal lesz idősebb, mint Guido Westerwelle, aki 2002-ben a legfiatalabb kancellárjelölt volt. Baerbock 2007 óta házas, két lánya van.

Gyakran azt a kritikát fogalmazzák meg vele szemben, hogy nincs komoly kormányzati tapasztalata, ezzel kapcsolatban egyszer így reagált:

Három év pártelnökként és képviselőként, valamint kisgyermekek anyjaként sokmindenre felkészített már.

Annalena Baerbock neve azért lett most fontos, mert a legfrissebb közvéleménykutatások alapján a Zöldek néhány ponttal vezetnek a CDU/CSU előtt, vagyis

van esélye annak, hogy ő lesz Németország következő kancellárja, bár még van hátra majdnem öt hónap a szavazásig.

A korábbi tapasztalatok alapján a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a parlamenti választásokon a Zöldeket rendre felülmérik, aztán alulteljesítenek ehhez képest. A közvéleménykutatásokban ugyanis az emberek könnyebben mondják, hogy majd rájuk szavaznak, aztán az urnáknál felülkereskednek a hagyományos értékek és a realitás. A mostani talán azért lehet más szituáció, mert úgy tűnik, hogy reális esélyük lehet nyerni akár.

Mire számítson a világ Annalena Baerbocktól?

A felmérések eredményét látva sokan már közelgő zöld fordulatról beszélnek Németországban, ez máris jól jelzi, mi lehet a legfontosabb változás Merkel távozása után. Ha a Zöldek nyernek, akkor nagyobb hangsúlyt kaphat a klímavédelem a német politikában és gazdaságban, a nemzetközi politikában pedig elsősorban a még szorosabb európai együttműködést és az Oroszország elleni fellépést tűzheti zászlójára az új kancellár.

A klímaváltozás elleni küzdelem a mi generációnk nagy feladata, ezért remélem, hogy az új német kormányzat minden téren ezt helyezi majd előtérbe

- mondta kancellárjelölti bemutatásakor.

Egy korábbi megszólalásában pedig azt mondta, hogy Németországnak egy új, fiatal vezetésre van szüksége, csak így tud megfelelni a jövő kihívásainak. Nem véletlen, hogy az utóbbi hónapokban a Zöldek elsősorban a fiatal válaszók körében lettek népszerűek, akik közül sokan most először szavazhatnak majd.

A várakozások szerint ha a Zöldek győznek, akkor az új német politikai vezetés az eddiginél is erőteljesebben támogathatja például az autóipar átállását az elektromos meghajtásra, ez pedig Magyarország számára is lényeges lehet, hiszen az Audi és a Mercedes is rendelkezik hazánkban gyártóüzemmel, a BMW pedig a járvány előtt tervezte felépíteni azt.

Külpolitikai elképzeléseiről most csütörtökön egy nemzetközi konferencián nyilatkozott Baerbock, aki szerint pártjának sokkal aktívabb irányvonalat kellene képviselnie, ezzel a korábbi passzív békepárti attitűd felől elmozdult a közép felé. Ennek ellenére nem ígérte meg egyértelműen, hogy a jövőben Németország a GDP 2%-át költené hadseregre, szerinte a NATO célját rugalmasan kell kezelni, a nehezebb gazdasági időszakokban, mint a mostani elég alacsonyabb arány is.

A politikus szerint az Európai Unió és Németország egyik nagy hibája az volt az utóbbi években, hogy túlságosan passzív volt a külpolitikában. Szerinte a jelenlegi amerikai kormányzattal erősödhetnek az európai-amerikai kapcsolatok, jó esély lenne megkötni a régóta emlegetett „transzatlanti zöld megállapodást”. Szerinte a Biden-adminisztráció és a német zöldek közös célokért küzdenek, mint a szándioxid-semlegesség és a szociális igazságosság.

Oroszországgal szemben kemény hangot ütött meg a kancellárjelölt, a csütörtöki konferencián arra a kérdésre, hogy folytatná-e az Északi áramlat-2 gázvezeték megépítését egyértelmű nemmel felelt. Ebben pedig élesen különbözik álláspontja Angela Merkelétől és Armin Laschet-étől, aki a CDU/CSU színeiben a legfőbb kihívója lehet szeptemberben. Baerbock szerint a tervezett gázvezeték aláássa az európai szankciókat Oroszországgal szemben, ezért nem szabad megvalósulnia. Szerinte Németországnak helyette Ukrajnával együttműködve egy hidrogénvezetéket kellene megépítenie.

Mit várhat Magyarország az új kancellártól?

A mi szempontunkból persze az lehet a lényeges, mire számíthat Magyarország, ha Annalena Baerbock lesz Németország kormányfője. A fiatal politikus eddigi pályafutása alapján

valószínűleg nem a jelenlegi magyar kormány legnagyobb barátja lenne.

A Zöldek képviselőjeként korábban többször kritikus hangvételben beszélt Magyarországról, illetve a kormány politikájáról. Idén februárban pártelnöktársával egy véleménycikkben arról írt például, hogy az EU demokratikus alapértékei a jogállamiságon nyugszanak, mely most támadás alatt van. Ez szerinte

jó ok arra, hogy az Unió komolyabban vegye a jogállamiság védelmét, visszaverje a bíróságok függetlensége és a sajtószabadság elleni támadásokat, amiket jelenleg Magyarországon tapasztalhatunk.

Érdekesség, hogy itthon a kormánypárti Magyar Nemzet is elkezdett foglalkozni a Zöldek előretörésével: a lapnak a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézetének az igazgatója azt mondta, hogy ha Baerbock nyerné a választást, akkor radikális fordulatra nem kellene számítani a magyar-német kapcsolatokban, de „érezhetően más szelek fújnának”.

Címlapkép: Alexander Koerner/Getty Images