Putyin: az oroszok 15 százalékát már beoltották

Huszonegy és fél millió oroszt - a lakosság mintegy 15 százalékát - oltották be eddig a koronavírus ellen - közölte hétfőn Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki felhívta a lakosság többi részét az oltás felvételére.

Az elnök jónak nevezte a beoltottak arányát, de felhívta a figyelmet arra, hogy "továbbra is aktívan kell folytatni a (koronavírusra való) szűrést és az oltást". Putyin, akinek szavait a Kreml honlapja idézte, hozzátette, hogy továbbra is stagnál a napi új fertőzöttek száma.

Az államfő közölte, hogy vasárnap saját maga is elvégezte az ellenanyag-tesztet, miután egy hónapja beoltották, és jó volt az eredmény.

Az elnök a koronavírus elleni oltás felvétele mellett szorgalmazta a maszk viselését és a szakemberek több javaslatának betartását, hogy úrrá lehessenek a járványon.

"Akárcsak a korábbi megszólalásaimban, most is arra szeretném felhívni az embereket, hogy ne vesztegessék az időt, és vegyék fel az oltást" - mondta Putyin újságírók kérdésére válaszolva. Hozzátette, hogy hétfőn beszélt Anna Popova tisztifőorvossal, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetőjével. "Az ő és a saját nevemben is fordulok az emberekhez: folytatni kell az oltási kampányt" - mondta az elnök.

Putyin hangsúlyozta: ismételtem emlékeztetni szeretné a régiók vezetőit, hogy feltétlenül be kell tartani a tesztelés és az oltás ütemét.

Oroszországban hétfőre 8 465 új koronavírusos fertőzöttet jelentettek az elmúlt huszonnégy óra alatt, így a járvány kezdete óta országosan 4 888 727 embert fertőzött meg a SARS-CoV-2 vírus, és 113 647 ember halt bele a vírus okozta Covid-19-betegségbe.

