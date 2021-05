Felkavaró felvételek kerültek ki a napokban felhevült izraeli-palesztin konfliktusról

Újra felhevülni látszik az izraeli-palesztin konfliktus: az elmúlt napok összecsapásainak már több tucat halálos áldozata van. Egyre több felvétel kerül fel az internetre a Hamasz rakétatámadásairól és az izraeli bombázásokról.

Kedd este is folytatódtak az összecsapások Izrael és a Hamasz palesztin iszlamista szervezet között. A palesztinok több rakétát is kilőttek Tel-Avivra és Izrael központi részére. A rakéták jelentős részét elfogta Izrael rakétavédelmi rendszere.

Az alábbi videón az izraeli Vaskupola védelmi rendszer működését filmezte le több izraeli lakos. Az látható rajta, hogy a Hamasz Askelónra kilőtt rakétáit elfogja Izrael, miközben a háttérben riadószirénák hangját hallani. A Hamasz körülbelül 150 rakétát lőtt ki a térségre.

A rakétatámadásokról az izraeli haderő is publikált felvételeket. Ezeket a videókat is civilek készítették; olyan képsorok is láthatók rajtuk, ahol nem sikerült elfogni a Hamasz rakétáit és ezek lakóépületekbe csapódtak.

A Hamasz által indított rakétatámadások ma is folytatódtak, Holon utcáin civil járművek semmisültek meg a ma este.

Fotó: Oren Ziv/picture alliance via Getty Images

Az izraeli válasz sem maradt el. A rakétacsapások után rövidesen Izrael a Gázai övezetet bombázta, mely támadások során több tucat ember meghalt, köztük civilek. Az alábbi videón a bombázás mellett a Hamasz rakétaindítását is látni.

A légitámadások egy részéről az izraeli haderő is közölt felvételeket:

A támadások során több palesztin lakóház is összeomlott, köztük egy 13 emeletes épület.

Fotó: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images

Az összecsapások során izraeli oldalon 3 halálos áldozatról és 90 sérültről, palesztin oldalon 26 halálos áldozatról és több mint 300 sérültről tudni. Az alábbi képen izraeli légibombák becsapódása látható.

Fotó: Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images

A mostani eszkalációra azért került sor, mert az izraeli legfelsőbb bíróság palesztin civileket kilakoltatását hagyta jóvá Jeruzsálem körül, melyet tömegtüntetések követtek. Az izraeli hatóságok oszlattak, majd megrohamozták az Al-Aksza-mecsetet is, melyre válaszul a Hamasz rakétákkal támadta meg Izraelt.

Címlapkép: kiégett izraeli járművek Holonban. Fotó: Oren Ziv/picture alliance via Getty Images