Belebukhat az osztrák kancellár az egyre dagadó korrupciós botrányba

Kurz egy sajtótájékoztató alkalmával erősítette meg a hírt, miszerint az ügyészség értesítette őt, valamint kabinetfőnökét, Bernhard Bonellit arról, hogy hamis tanúzással vádolják őket. Kurz tagadta a vádakat és jelezte, hogy elképzelhetetlennek tartja az elmarasztalását az ügyben, illetve kritikával illette az ügyet vizsgáló bizottság működését, amely szerinte kiforgatta a szavait.

A parlamenti Ibiza-bizottságot, azután állították fel korrupciós ügyek feltárása céljából, hogy Ibizán, titokban készített videofelvétel alapján kiderült, hogy Heinz-Christian Strache akkori osztrák alkancellár és Kurz koalíciós partnere az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) színeiben a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba magánszemélyeknek. Az osztrák kormány meg is bukott a vádak miatt, Kurznak azonban sikerült megnyernie az előrehozott választásokat, így pártja jelenleg a Zöldekkel kormányoz.

Az Ibiza-bizottság azonban időközben kiterjesztette vizsgálatát több területre is. A mostani botrány amiatt robbant ki, mert a bizottság elkezdte vizsgálni, hogy lehettek-e háttéralkuk amögött, hogy a kancellár bizalmasának számító Thomas Schmidet nevezték ki az ÖBAG névre hallgató állami holding élére. Az illetékesek szerint több feljelentés érkezett be hozzájuk, így a többi között az ellenzéki Liberális Fórumtól (NEOS) is. Kurzot meg is hallgatták az ügyben még tavaly nyáron, a kancellár viszont tagadta, hogy bárminemű részrehajlás befolyásolta volna a kinevezést, de azt is, hogy egyáltalán beszélt volna Schmiddel.

Azóta azonban egy sor SMS-üzenet szivárgott ki a Kurz és Schmid közötti beszélgetésből, amelyek arra utalnak, hogy Kurz nem csak beszélt Schmiddel a pozícióról, de biztosította azt is, hogy bizalmasát nevezzék ki a vállalat élére.

A parlamenti bizottsággal összefüggésben a kancellár bizalmasa, Gernot Blümel pénzügyminiszter már hónapok óta az osztrák ügyészség figyelmének központjában áll. Ellene egyébként a Novomatic szerencsejáték-nagyvállalattal kapcsolatos korrupció gyanúja miatt is nyomozás folyik, bár a politikus tagadja az ellene felhozott vádakat.

Pamela Rendi-Wagner, az ellenzéki Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) elnöke lemondásra szólította fel Kurzot, ha vádat emelnek ellene. Az ÖVP egykori koalíciós partnere, a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) ugyanakkor a kancellár azonnali lemondását követelte.

Ausztriában egyébként ugyanolyan szigorú szabályok vonatkoznak egy parlamenti bizottság előtti hamis tanúzásra, mint a bírósági tárgyalások esetében. Ennek megfelelően akár három évig terjedő szabadságvesztést kaphat az, akit ilyen jogcímen bűnösnek találnak.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images