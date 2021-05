Mit tud a Vaskupola, a legendás védelmi rendszer, ami a magyar kormány érdeklődését is felkeltette?

Folyamatosan eszkalálódik a konfliktus Izrael és a palesztin Hamasz közt, de hiába lőnek ki az iszlamisták naponta több száz rakétát viszonylag sűrűn lakott izraeli városokra, eddig mindössze hat halálos áldozatot jelentettek be az izraeli hatóságok. Az alacsony találati arány fő oka, hogy Izrael a világ egyik leghatásosabb rakétavédelmi rendszerét üzemelteti, amely a napokban kilőtt palesztin rakéták mintegy 80-90%-át elfogta. Nézzük, mit tud a Vaskupola, az izraeli rakétavédelmi rendszer, melynek egyes komponensei a magyar kormány érdeklődését is felkeltették.

Mi az a Vaskupola?

A Vaskupola lényegében egy komplex légvédelmi rakétarendszer, melynek elsődleges feladata az, hogy azonosítsa és semlegesítse az Izraelre kilőtt ellenséges rakétákat. Körülbelül hat évnyi fejlesztés után 2011-ben helyezték üzembe a rendszert, de azóta folyamatosan bővítik képességeit, javítják hatékonyságát. A projektet az Egyesült Államok is támogatta, mintegy 5 milliárd dollárral.

Egy indítókomplexum három fő komponensből áll:

Az izraeli Elta által fejlesztett EL/M-2084 radarok azonosítják a kilőtt ellenséges rakétákat (vagy egyéb veszélyforrásokat, pl. drónok vagy repülők), az izraeli mPrest Systems által fejlesztett szoftverrendszer (Battle Management & Weapon Control – BMC) kikalkulálja a rakéták lehetséges becsapódási helyszínét és ez alapján felméri az elfogás szükségességét (tehát ha egy rakéta például lakott területen kívül csapódik be, azt nem fogja el a Vaskupola), mobil és statikus rakétaindítók ellenrakétákkal semlegesítik az Izraelt fenyegető rakétákat és más légi objektumokat. Jelenleg a Vaskupola indítóütegei a Rafael által fejlesztett Tamir rakétákat használják, viszont folyamatban van egy többlépcsős védelmi rendszer kialakítása a Dávid Parittyája (David’s Sling) és Nyíl (Arrow) rakétarendszerek bevonásával, illetve kísérleteznek lézeres ütegekkel is. Egy Tamir-rakéta indítása egyébként 40-50 ezer dollárba kerül, egy működő lézeres megoldás jelentősen csökkentené a védelmi rendszer működési költségeit.

Íme egy régebbi videó az ellenrakéták indítójának működéséről:

Az első üteget a Gázai övezettől 40 kilométerre található Beér-Seva mellett helyezték üzembe; pár napra az indulástól el is fogtak vele egy Askelón városra kilőtt, 122 milliméteres rakétát, melyet egy Grad-sorozatvetőből indítottak el.

Izrael ma körülbelül 10 darab indító-komplexummal rendelkezik, egyes szakértők szerint ezt a számot 13-ra kellene bővíteni, hogy a Szíria felől érkező esetleges rakétatámadások elől is megfelelően védve legyen az ország.

Mennyire hatékony?

Szerdai számok szerint a mostani konfliktus során körülbelül 1000 rakétát lőtt ki a Hamasz Izraelre, a hivatalos adatok szerint 850 nem ért célba – vagyis lakatlan területen zuhant le vagy hatástalanította a Vaskupola. Izrael hivatalos számai szerint a kilőtt rakéták 80-90%-át fogja el a Vaskupola, a mostani számok tehát összhangban vannak a hivatalos közléssel.

Az alábbi videón az egyik, a napokban történt rakétatámadás semlegesítése látható:

Az elmúlt évtizedben összesen körülbelül 2400 ellenséges rakétát fogott el a Vaskupola-rendszer, arról pontos szám nincs, hogy hány kilőtt rakétából sikerült ezt teljesíteni. Az izraeli kormány úgy fogalmazott a rendszer hatékonyságával kapcsolatosan, hogy „több száz életet” mentett már meg szerte az országban. A valódi szám jó eséllyel inkább ezrekben mérhető.

Egyes szakértők egyébként nem bíznak abban, hogy a Vaskupola elég hatékony védelmi megoldást jelentene arra az esetre is, ha folyamatos rakétatámadás alá kerülne Izrael és kritizálják az ország kormányát amiatt, hogy túlságosan támaszkodik erre az egy védekezési elemre ahelyett, hogy például több óvóhelyet építenének. Mások amiatt bírálják az izraeli kormányt, hogy a Vaskupolával „hamis biztonságérzetet” épít ki az izraeli állampolgárok számára, ahelyett, hogy a régió valós politikai problémáira keresne olyan megoldást, amely a konfliktusok okait szünteti meg.

Sajnos nem nyújt tökéletes védelmet a Vaskupola: itt Holónban csapódott be egy rakéta a közútra. Fotó: Oren Ziv/picture alliance via Getty Images

Sokkal több viszont az elismerő vélemény a rendszer létezéséről, mind nemzetközi, mind belföldi forrásokból: az általános konszenzus az, hogy a Gázai övezet mellett található települések lakói végre úgy tudnak normális életet élni, hogy nem kell folyamatosan rakétatámadásoktól tartaniuk, Izraelnek pedig nem kell szárazföldi hadműveleteket kezdenie a Gázai övezetben annak érdekében, hogy a Hamasz rakétáit semlegesítse.

Egy újabb videó a napokban történt támadások semlegesítéséről:

A radartechnológia a magyar kormányt is érdekli

A Vaskupola-rendszer hatékonysága a külföldi vevők érdeklődését is felkeltette, az elmúlt években több ország is megállapodást kötött Izraellel a védelmi rendszerek, illetve azok egyes komponenseinek beszerzéséről. Az Egyesült Államok, Románia, Azerbajdzsán és India is vásárolt Izraeltől, illetve Dél-Korea is bejelentette, hogy a Vaskupola alapján saját védelmi rendszer fejlesztésébe kezdenek.

Magyarország a Vaskupola-rendszer lelkét adó radartechnológiát vásárolja meg: tavaly decemberben jelentette be a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos titkársága, hogy a Honvédség a Rheinmetall Canada vállalattól EL/M-2084 típusú radarokat vásárol.

A Vaskupola EL/M-2084-es radarja. Fotó: Wikimedia Commons

Az izraeli IAI ELTA cég aktív fázisvezérelt (AESA) radartechnológiáját tartalmazó berendezésekkel a honvédség régi szovjet P-37, PRV-17 és SZT-68U típusú rádiólokátorait váltják majd le. A gyorsan áttelepíthető EL/M-2084-esek réskitöltő illetve mobil radarként szolgálnak, valamint a légvédelmi rakéta csoportosításokat is ellátják információval.

Februárban azt is bejelentették, hogy Nyírteleken egy üzem is létrejön, ahol 2025-től ilyen lokátorokat szerelnek majd össze. Már ennél hamarabb is elkezdik magyar beszállítók támogatni az izraeli radarok otthoni fejlesztését különféle eszközökkel.

Egyes híresztelésekkel ellentétben a kormánynak nincs szándéka a teljes Vaskupola-rendszer megvételére, itthon a rakétavédelmi feladatokat norvég NASAMS-ütegek látják majd el, melyeket kiegészíthetnek az ELTA lokátorai.

