Rejtélyes támadás mérgezi az amerikai titkosszolgálat és katonaság embereit külföldön

Százharminc amerikai tisztviselő - köztük kémek, diplomaták és katonák - szenvedett el érzékszervi károsodást okozó, titokzatos "támadást" külföldön az elmúlt öt évben - jelentette a The New York Times című amerikai napilap szerdán korábbi és jelenlegi tisztviselőktől származó információkra hivatkozva.

A gyanús esetek a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA), a külügy-, a védelmi minisztérium (Pentagon) és egyéb kormányzati szervek munkatársai körében történtek. Az első néhány tucat incidens elsősorban Kínában és Kubában fordult elő, de különösen aggasztónak tartják, hogy azóta Európában és Ázsia más országaiban is voltak hasonlók.

December óta a CIA legalább három munkatársa számolt be komoly egészségi problémákról külföldi incidens következtében, ezek közül az egyik az elmúlt két hétben történt, és orvosi kezelést igényelt. Olyan áldozat is volt, aki hosszú távú agykárosodást szenvedett el. Az érintettek tünetként erős fejfájásokról, valamint furcsa érzékelési jelenségekről számolnak be, nyomást éreznek, hangokat hallanak, vagy melegség önti el őket, amit hirtelen szédülés, hányinger, fej- és nyakfájás követ. A napilap szerint az amerikai kormányzati szerveknek korábban vagy jelenleg dolgozó mintegy 20 tisztviselővel készítettek interjút a témában. Az illetékesek azt mondták, hogy tájékoztatták őket az incidensekről, de ezek nagy részét nem hozták nyilvánosságra.

A jelenlegi elnök, Joe Biden kormányzata hivatalosan nem jutott következtetésre azzal kapcsolatban, hogy mi okozhatta az incidenseket, bár Pentagon-tisztségviselők szerint egyes esetekben a bizonyítékok arra mutatnak, hogy az orosz katonai hírszerzés volt a felelős értük. Oroszország határozottan visszautasította, hogy köze lenne mindehhez.

Amanda Schoch, az amerikai hírszerzési igazgató irodájának szóvivője a napilapnak azt mondta: túl korai és felelőtlen lenne találgatásokba bocsátkozni.

