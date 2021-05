Sokkolókat kapnak a magyar rendőrök

A lap azt írja, hogy több lőkiképzésnél is feltűntek az eszközök, melynek kapcsán megkeresték az ORFK-t. A rendőrség azt a választ adta, hogy rendszeresítésre került az eszköz a TEK és a Rendőrség részére, jelenleg a kiképzők felkészítése zajlik.

Az amerikai Axon Inc. által gyártott Taser X2 egy kétlövetű elektródkilövő, amely lehetővé teszi a hibázás esetén a második lövést, vagy két találattal akár két célpont egyidejű sokkolását is – írja a lap. Emellett kilövés nélkül, kontakt sokkolóként is alkalmazható. A Taser X2 hatótávolsága kb. 5 méter, töltött tömege 460 gramm, amerikai kiskereskedelmi ára 1400-1500 dollár körüli.

Az eszközöket számos rendvédelmi szervezet használja a világon.

Címlapkép: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images