Japánban csak ma hagyták jóvá a Moderna és az AstraZeneca vakcináit

A japán egészségügyi hatóságok jóváhagyták pénteken a Moderna és az AstraZeneca koronavírus elleni vakcináit, ám az egészségügyi minisztérium közlése szerint az utóbbit egyelőre nem fogják használni az oltási kampányban.

A közleményben az AstraZenecát érintő kiegészítést a vakcinával kapcsolatos egészségügyi aggodalmakkal indokolták. Az AstraZeneca-vakcina használatát több országban felfüggesztették vagy elvetették, miután vizsgálatok szerint bizonyos, nagyon ritka esetekben az oltóanyag vérrögöt okozhat.

Japánban eddig csak a Pfizer/BioNTech vakcinájával oltottak, a kormányt pedig több bírálat érte az oltási kampány lassúsága miatt. A több mint 125 milliós szigetországban mostanáig a lakosság csupán két százaléka kapta meg a vakcina mindkét dózisát, miközben a vírus több variánsa is felbukkant az országban, köztük a jóval fertőzőbbnek és veszélyesebbnek számító indiai mutáns is.

Japánban köztudottan magas az oltásellenesek aránya, amit korábbi oltásokkal kapcsolatos botrányok és problémák okoznak. A japán hatóságok ezért alaposan megvizsgálták az egyes vakcinákat, hogy ezzel ébresszenek bizalmat a lakosság körében.

Kilenc japán prefektúrában - beleértve Tokiót is - továbbra is vészhelyzet van érvényben, amelyet pénteken várhatóan kiterjesztenek Okinavára is. E rendelkezések mindazonáltal kevésbé szigorúak az európai és amerikai korlátozásoknál: az éttermeknek és bároknak tilos alkoholt felszolgálniuk, és este 8-kor be kell zárniuk, a vállalkozásokat arra ösztönzik, hogy ideiglenesen zárjanak be, vagy rövidítsék le a munkaidőt, az alkalmazottak pedig lehetőleg otthonról dolgozzanak.

Japánban a tervek szerint július 23-án kezdődnek a tokiói nyári olimpiai játékok, jóllehet közvéleménykutatások szerint a japánok túlnyomó többsége a sportesemény lemondását vagy ismételt elhalasztását akarja. Bár a nyugati országokhoz képest Japán járványügyi helyzete jónak számít, Kelet-Ázsiában itt regisztrálták a legtöbb fertőzöttet, 705 ezer embert, illetve a legtöbb halálesetet is, körülbelül 12 ezret.

