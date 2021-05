Rengeteg kínai vakcina érkezik ma: ez az utolsó szállítmány

Péntek délelőtt landol a magyar kormány teherszállító gépe Budapesten, amely 700 ezer Sinopharm-vakcinát szállít, ezzel a kínaiak is teljesítik a vakcinaszerződésben vállaltakat - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Szijjártó Péter azt megelőzően beszélt erről, hogy Hamburgba indult, átvenni az Európa Tanács miniszteri bizottságának magyar elnökségét.

A miniszter azt mondta: a gép az elmúlt három hónapban 15-alkalommal fordult Budapest és Moszkva, valamint Budapest és Peking között, hogy a keleti oltóanyagokat Magyarországra szállítsa.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a szerződésben már csak 500 ezer adag oltóanyag szerepelt, de a kínai védelmi minisztérium 200 ezer adagnyi adománnyal megtoldotta a szállítmányt. Magyarország több oltóanyagot és korábban kapott Kínától, mint amennyi a vakcinaszerződésben szerepelt - mondta.

Felhívta a figyelmet arra: a Kínából és Oroszországból megrendelt vakcinák hozzájárultak ahhoz, hogy ma Magyarország az átoltottság tekintetében mintegy másfél hónappal előrébb jár Európánál.

Ugyanakkor az utóbbi pár hétben már lassan nő a beoltottak száma, és ahogy Gulyás Gergely miniszter fogalmazott a tegnapi kormányinfón, közelítünk az oltási hajlandóság határához, amely elérése után már csak nagyon lassan lehet újabb vakcinákat beadni. Sinopharm vakcinálból így már most is több százezer adag áll itthon, amit a lakosság nem vett fel, és júniusban Pfizerből is 2 millió feletti szállítmányt várunk.

