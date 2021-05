Ilyen vad húzásra nem volt felkészülve a világ - Vlagyimir Putyin karjaiban köthet ki Fehéroroszország

A mostani eset megértéséhez egészen 2020 augusztusáig kell visszanyúlnunk, amikor is elnökválasztást tartottak Fehéroroszországban. Bár borítékolható volt, hogy Alekszandr Lukasenka kerül ki győztesen az évek óta megszokott gyakorlattá váló választási csalások, illetve a politikai ellenfelek bebörtönzése miatt, az augusztusi választási eredmények fogadtatása egészen más volt, mint a korábbiaké.

A hivatalos végeredmény szerint ugyanis Alekszandr Lukasenka, akit a nyugati világban csak Európa utolsó diktátoraként emlegetnek, a szavazatok 80,1%-át, míg legfőbb vetélytársa, Szvjatlana Cihanouszkaja a szavazatok 10,12%-át kapta.

Cihanouszkaja egyébként azután lett Lukasenka kihívója, hogy férjét, Szergej Cihanouszkijt indulásának bejelentése után két nappal letartóztatták a hatóságok. Hasonlóan járt az ország egyik leggazdagabb embere, Viktar Babarika is, akit vesztegetés vádjával tartóztattak le, miután kinyilvánította indulási szándékát. Lukasenkának így akarata ellenére sikerült elérni azt, hogy egy Cihanouszkaja mögött felsorakozott egységes ellenzék nézzen vele szembe a voksoláson.

Az elnök és az ellenzék jelöltje közötti különbség azonban arcpirítóan nagy volt még a fehérorosz viszonyokhoz képest is, azt üzenve, hogy Lukasenka már a látszatra sem ad, ha csalásról van szó.

A választásokat sem az ellenzék, sem a nagyhatalmak, sem a nemzetközi megfigyelők nem ismerték el tisztességesnek. Minszkben pedig rendszeresekké váltak a tüntetések az elnök ellen, a tiltakozók Lukasenka lemondását és új választásokat követeltek. A hatóságok azonban keményen felléptek a tiltakozókkal szemben.

Ami a nemzetközi megítélést illeti, az Európai Unió és az Egyesült Államok szinte azonnal szankciókkal válaszolt, ezek azonban érdemi hatást nem gyakoroltak az események alakulására. Vlagyimir Putyin azonban kiállt Lukasenka mellett és biztosította a fehérorosz államfőt, hogy Moszkva szükség esetén kész segítséget nyújtani számára.

A tüntetések annak ellenére kitartottak, hogy a fehérorosz hatóságok több mint 30 ezer tüntetőt tartóztattak le, több tiltakozó életét vesztette, illetve rengetegen megsebesültek a megmozdulások során. Egy ideig úgy tűnt, hogy Lukasenka hatalma végleg megdől, azonban a karhatalom brutális fellépése, majd később a téli fagyok, illetve a koronavírus-járvány hatására a tiltakozáshullám erejét vesztette. Végül hat hónappal a vitatott elnökválasztást követően a litvániai emigrációban élő Cihanouszkaja elismerte, hogy az ellenzéki mozgalom átmeneti vereséget szenvedett.

Annak ellenére, hogy kívülről nézve úgy tűnt, Lukasenkának sikerült konszolidálni megingott hatalmát, a veszélyérzete nem múlt el. Az utóbbi hetekben például egy olyan bejelentéssel hívta fel magára a figyelmet, miszerint a fehérorosz hatóságok őrizetbe vettek egy összeesküvő csoportot, amely állítása szerint merényletet tervezett ellene és gyermekei ellen

Nyilvánvalóan külföldi titkosszolgálatok tevékenységének is nyomára bukkantunk. Valószínűleg az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt, nem tudom, ki dolgozott ott az amerikaiak közül

- tette hozzá Lukasenka.

Az elnök ezzel párhuzamosan a független fehérorosz sajtó ellen is hadjáratot indított, jóllehet Fehéroroszországban a sajtószabadság állapota finoman szólva eddig sem volt kielégítő, a Riporterek Határok Nélkül (RHN) sajtószabadság-ranglistáján az ország a 158. helyen áll.

Az utóbbi hetekben azonban megsűrűsödtek a sajtó képviselőit vegzáló esetek. Május 18-án például a fehérorosz hatóságok megrohamozták az ország legolvasottabb portáljaként számontartott tut.by irodáit és az ott dolgozók lakásait is, a főszerkesztőt és több újságírót pedig letartóztattak. A kemény fellépés már csak azért is meglepő, mert a portált a népesség 63%-a olvassa függetlenül attól, hogy támogatják-e az elnököt vagy nem.

A fenti események sorába illeszkedik a múlt vasárnapi eset, amikor a fehérorosz légierő egy MiG-29-es típusú vadászrepülőgéppel üldözőbe vette, majd leszállásra kényszerítette a Ryanair Athénból Vilniusba tartó polgári repülőjáratát. Bár a hivatalos indoklás szerint egy Hamász által elrejtett bomba miatt hajtották végre az akciót, valójában a 26 éves Raman Prataszevics ellenzéki újságírót akarták elfogni, aki társalapítója és korábban főszerkesztője volt a Nexta nevű hírcsatornának, amely rendszeresen kritizálta az elnök rendszerét. Prataszevicset a leszállás után szinte azonnal letartóztatták, a vád vele szemben izgatás, amiért 15 év börtönt is kaphat.

A most megtörtént eset egyszerre világít rá arra, hogy Lukasenka jobban fél saját belső ellenzékétől, mint a nemzetközi reakcióktól, illetve bizonyítja azt, hogy a fehérorosz elnök gyakorlatilag bármire képes hatalmának megőrzése érdekében.

Mostani húzásával azonban túllőtt a célon, a nemzetközi reakciók fényében súlyos következményei lehetnek a vasárnapi akciójának hosszú távon.

Az európai országokban egyszerre váltott ki megdöbbenést és mélységes felháborodást a repülőgép eltérítése, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke például botrányosnak és törvényellenes magatartásnak minősítette az esetet a fehérorosz vezetés részéről, amelynek lesznek következményei.

The outrageous and illegal behaviour of the regime in Belarus will have consequences.Those responsible for the hijacking must be sanctioned. Journalist Roman Protasevich must be released immediately.EUCO will discuss tomorrow action to take. #Ryanair