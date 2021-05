Lukasenka: külföldiek próbálják destabilizálni Fehéroroszországot

Kívülről vezérelt kísérlet történik arra, hogy ismét az elmúlt év augusztusának szintjére destabilizálódjon a helyzet Fehéroroszországban - jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, amikor pénteken Szocsiban fogadta őt orosz hivatali partnere, Vlagyimir Putyin.

Lukasenka kamerák előtt azt mondta, hogy dokumentumokat hozott állításának alátámasztására.

Egyszerűen világos, hogy mit akarnak tőlünk nyugati barátaink. Nincs is miről vitatkozni. De nincs olyan magaslat, amelyet a bolsevikok be ne vettek volna. Mi is bevesszük őket

- mondta a fehérorosz vezető.

Kifogásolta, hogy az uniós államok kitiltották légterükből a Belavia légitársaságot, amelynek semmi köze sincs ahhoz, hogy vasárnap Minszkben leszállították a Ryanair Athén-Vilnius járatát, és őrizetbe vették a gépen utazó Raman Prataszevicset, a tavalyi fehérorosz ellenzéki megmozdulásokat koordináló NEXTA Telegram-csatorna alapítóját és orosz barátnőjét.

Lukasenka nehezményezte, hogy a Nyugat büntetőintézkedéseket hozott a Belavia ellen, holott több ország háláját fejezte ki amiatt, hogy a lágitársaság szerepet vállalt több ezer ember Minszken keresztül történő hazaszállításában, amikor a légi közlekedést korlátozták a Covid-19-járvány miatt.

Címlapkép: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images