10 rettegett mesterlövész, akik igazi legendaként vonultak be a történelembe

Egy jó mesterlövész akár egy komplett csata menetét meg tudja változtatni, hiszen képesek beszivárogni az ellenséges vonalak mögé, felderíteni, kulcsfontosságú katonai vezetőket likvidálni. Több olyan mesterlövész is élt a történelem során viszont, akik olyannyira hatékonyan végezték munkájukat, hogy egy ütközet során komplett szakaszokat likvidáltak, katonai karrierjük alatt pedig ellenséges katonák százait tették el láb alól. Néhány ezek közül a mesterlövészek közül szabályosan legendává vált hazájában, sőt, nemzetközi szinten is, nevüket a mai napig könyvek, filmek, politikai propaganda-művek őrzik. Bemutatunk 10-et a világ leghalálosabb mesterlövészei közül.

Zsang Taofang

Zsang Taofang egy Moszin-Nagant M1891/30 ismétlőkarabéllyal. Fotó: Wikimedia Commons

Zsang Taofang a Távol-Kelet egyik legismertebb mesterlövésze, egy kínai katona volt, aki az észak-koreai kommunista erőket támogató önkéntes haderőben szolgált gyalogosként. Céltávcső nélkül, egy egyszerű Moszin-Nagant ismétlőkarabéllyal harcolt.

32 napos harci tevékenysége alatt 442 lövéssel 214 ellenséges katonát ölt meg, találati aránya messze meghaladta egy korabeli mesterlövészét. Tevékenységéért „második fokozatú mesterlövész-hős” érdeméremmel tüntette ki a kínai vezérkar, de végül nem mesterlövész-továbbképzésre, hanem a légierőbe küldték vadászpilótának.

Zsang Taofang túlélte a háborút és 34 éves katonai karriert futott be, 2007-ben, természetes halálban halt meg.

Abu Tahszin al-Szalihi

A „Mesterlövészek sejkje” és a „Sólyomszem” néven is emlegetett iraki katona valószínűleg a világ egyik leghalálosabb mesterlövésze, de senki nem tudja pontosan, hány embert ölt meg hosszú karrierje alatt. Abu Tahszin al-Szalihi iraki katonaként összesen hat háborúban harcolt, majd a Népi Mozgósítási Erők nevű milícia tagjaként az Iszlám Állam elleni küzdelemben is részt vett. Harcolt Izrael, Irán, Kuvait és kétszer Amerika ellen is, végül az Iszlám Állam végzett vele 2017-ben, a Havidzsa körül kialakult harcokban. 64 évesen vesztette életét, 11 gyereket hagyott hátra.

Csak az Iszlám Állam elleni konfliktus során 384 ellenséges harcossal végzett, 44 éves katonai karrierje során ennél valószínűleg lényegesen több embert ölt meg. Érdemes megjegyezni, hogy az iraki polgárháború során egy 12,7 milliméteres (.50-es kaliber), Irán által gyártott AM-50 Szajjad rombolópuskával vadászott, amely több mint 12 kilót nyom és alkalmas még könnyebben páncélozott járművek semlegesítésére is.

Ismeretlen kanadai mesterlövész

Amerikai SEAL egy Tac-50-essel. A kép illusztráció, a kanadai mesterlövész kiléte máig ismeretlen. Fotó: U.S. Army via Wikimedia Commons

2017-ben egy kanadai mesterlövész azzal vonult be a történelembe, hogy leadta minden idők legnagyobb távolságon történő halálos találatát, nem pedig azzal, hogy rengeteg ellenséges katonát likvidált.

A 2-es számú műveleti csoport tagjaként (JTF 2), Irakban tevékenykedő mesterlövész az Iszlám Állam egy harcosára lőtt rá egy McMillan Tac-50-es rombolópuskával, a lövészt és áldozatát 3540 méter választotta el egymástól. Bár a Tac-50-es elméleti maximális lőtávolsága 5 kilométer, már 3000 méteren is szinte lehetetlen pontos találatot leadni a lövedékre ható különféle fizikai erők együttes hatása miatt.

A kanadai mesterlövészt kormánya a mai napig nem nevezte meg.

Francis Pegahmagabow

Fotó: Kanadai kormány via Wikimedia Commons

Francis Pegahmagabow kanadai őslakos az első világháború leghalálosabb mesterlövésze volt, legalább 378 német katonát ölt meg és még 300-at ejtett foglyul élve. 1914-ben, a világháború kirobbanásakor önkéntesként lépett be a kanadai haderőbe, származása miatt eleinte fel sem akarták venni.

Harcolt a második Ypres-i csatában, ahol a németek először vetettek be a harctéren klórgázt, illetve az első és második Somme-i csatában, az első és második passchendaelei csatában és scarpei csatában is. Érdemes megjegyezni, hogy Pegahmagabow a háborút egy Ross puskával harcolta végig, melyet az első világháború egyik legmegbízhatatlanabb és lövészárok-harcra legalkalmatlanabb ismétlőpuskájának tartanak, 1916-ban ki is vonták gyalogsági hadrendből a kanadai csapatok.

Francis Pegahmagabow túlélte a háborút, politikai karrierbe kezdett, hogy a kanadai őslakosok érdekeit képviselje, de az akkori társadalmi viszonyok miatt nem igazán tudott ezen a területen érvényesülni. 1952-ben, 61 évesen halt meg.

Chris Kyle

Chris Kyle (balra) az NBC műsorában. Fotó: Tyler Golden / NBC / Getty Images

Chris Kyle a világ egyik leghíresebb mesterlövésze az általa írt könyvnek és a róla készült filmnek köszönhetően, egyben ő az Egyesült Államok leghalálosabb mesterlövésze is. Négy turnust teljesített Irakban a haditengerészethez tartozó SEAL elitalakulat részeként, 160 ellenséges fegyverest likvidált a Pentagon hivatalos számai szerint, saját maga viszont 320-at számlált. Félautomata távcsöves puskákat és mesterlövész-puskákat egyaránt használt, saját bajtársai „A Legenda” néven is emlegették, míg ellenségei a „Ramadi Sátánja” gúnynevet aggatták rá.

Chris Kyle 2009-ben leszerelt, 2013-ban egy poszt-traumás stressztől szenvedő amerikai tengerészgyalogos végzett vele. A skizofréniával diagnosztizált gyilkos saját elmondása szerint ezért lőtte le Kylet és barátját, Chad Littlefieldet, mert nem beszélgettek vele eleget, amikor elvitték egy lőtérre.

Vaszilij Zajcev

Zajcev (balra) csapatával. Fotó: Wikimedia Commons

A világtörténelem leghatékonyabb mesterlövészeit a második világháború termelte ki, ezen belül is elsősorban a Szovjetunió, ahol tucatszám jelentettek olyan katonákat a háború közben és után, akik több száz ellenséges harcost likvidáltak. Vaszilij Zajcev talán a legismertebb szovjet mesterlövész nemzetközi szinten, elsősorban a róla készült hollywoodi filmnek köszönhetően, melyben egy „König őrnagy” nevű német mesterlövésszel folytat halálos párbajt.

Míg König őrnagy létezéséről semmilyen bizonyíték nincs Zajcev emlékiratain kívül, a szovjet mesterlövész valós személy volt, aki elsősorban a sztálingrádi csatában szerzett magának hírnevet. 32 német katonát ölt meg egy céltávcső nélküli Moszin-Nagant puskával, mire adtak neki egy mesterlövész-alakulatot, csak a sztálingrádi csatában 225 ellenséges katonát likvidált. Katonai tevékenységéért a Szovjetunió hőse érdeméremmel tüntették ki. 1945-ben, a háború után századosként szerelt le. 1991-ben, Kijevben halt meg.

Zajcev egyébként közel sem a leghalálosabb szovjet mesterlövész, még legalább tíz olyan lövészt termelt ki az ország, aki nála is több ellenséges célpontot likvidált. Sokan Zajcevhez kötik egyébként a kifejezetten városi mesterlövész-hadviselésre specializálódott „hatok” (sixes) taktika feltalálását, melyben három lövészből és megfigyelőből álló mesterlövész-páros fedez egy nagyobb nyílt területet, állandó pozíció-változtatás mellett.

Ljudmila Pavlicsenkó

Ljudmila Pavlicenko. Fotó: Izrael Ozerszkij via Wikimedia Commons

Ljudmila Pavlicsenkó, a történelem leghalálosabb női mesterlövésze is a Vörös Hadsereget erősítette, a keleti fronton történő harci események korai szakaszában szolgált; harcolt Odesszánál és Szevasztopolnál is. 1891-es mintájú Moszin-Nagant távcsöves puskájával összesen 309 német és román katonát ölt meg, köztük 36 ellenséges mesterlövészt. Hatékonysága miatt kiérdemelte a „Halál asszonya” becenevet és megkapta a Szovjetunió hőse érdemérmet is.

1942-ben megsérült egy aknavető-támadásban, miután fölépült, a szovjet vezetés nem küldte vissza a frontvonalra, hanem kiképzői és politikai feladatokat kapott. Túlélte a háborút, szintén mesterlövészként szolgáló férjét viszont elvesztette, akinek a halála miatt élete végéig mély depresszióval küzdött. 1974-ben, mindössze 58-évesen halt meg.

Matthäus Hetzenauer

Német mesterlövész. A fotó egyes források szerint Hetzenauert ábrázolja, de a Bundesarchiv leírása szerint Franciaországban vagy Belgiumban készült, ahol Hetzenauer nem szolgált. Fotó: Bundesarchiv via Wikimedia Commons

Matthäus Hetzenauer a tengelyhatalmak legsikeresebb mesterlövésze volt a második világháborúban, az osztrák származású katona a Wehrmacht 3-as számú hegyivadász hadosztályában harcolt. A háború fordulója körül, 1943-ben lépett be a Wehrmachtba, mire 1944-ben mesterlövésszé képezték, a szovjet csapatok már Lengyelország határánál voltak.

A német haderő defenzív műveletei során 345 ellenséges katonát ölt meg, részt vett a Magyarországon és Szlovákiában dúló harcokban is. Egy távcsöves Karabiner 98k ismétlőkarabéllyal és egy Gewehr 43-as félautomata karabéllyal harcolta végig a háborút.

1945 májusában szovjet hadifogságba esett, sok más mesterlövésszel ellentétben őt öt év raboskodás után élve elengedték. 2004-ben, 79 évesen halt meg.

Iván Szidorenkó

Szidorenkó háború utáni fotója. Kép: Wikimedia Commons

Iván Szidorenkó a Szovjetunió leghalálosabb mesterlövésze volt, sorkatonaként került a Vörös Hadseregbe, 1939-ben. Eredetileg aknavetősnek osztották be, csupán kedvtelésből tanult meg célba lőni és olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy hamarosan már ő állította össze mesterlövész-alakulatát, melynek tagjait is ő maga képezte ki. Szidorenkó harcolt a Moszkva körüli védekező harcokban és a balti államokban is a szovjet offenzíva idején.

Iván Szidorenkó több mint 500 ellenséges katonát megölt katonai pályafutása során, állítólag gyújtótöltetekkel egy ellenséges harckocsit is harcképtelenné tett. Sok más szovjet mesterlövészhez hasonlóan ő is egy Moszin-Nagant ismétlőpuskával harcolt, melyet egy PU céltávcsővel szerelt fel. Harctéri tevékenységével kiérdemelte a Szovjetunió hőse érdemérmet.

Őrnagyként szerelt le a háború után, majd egy szénbányában dolgozott műszakvezetőként. 1994-ben, 74 évesen halt meg.

Simo Häyhä

Simo Häyhä, a "Fehér Halál." Fotó: Finn haderő via Wikimedia Commons

A finn Simo Häyhä a történelem leghalálosabb mesterlövésze, akinek háborús tetteit csak a 2000-es évben kezdte el megismerni a nemzetközi közvélemény. Häyhä a Szovjetunió ellen viselt téli háború során eltérő források szerint 505-542 ellenséges katonát ölt meg. Mivel a téli háború körülbelül 100 napig tartott, Häyhä átlagosan napi 5 szovjet gyalogossal végzett, de volt olyan nap is, hogy 25 célpontot semlegesített.

Érdemeit tetézi, hogy végig nyílt irányzékot használt SAKO M/28-30-as ismétlőpuskáján. Azért nem használt céltávcsövet, mert úgy gondolta, hogy túlságosan fel kell emelnie a fejét a használatához, ezért túl nagy célpont lenne tőle. Hófehér álcaruhában vadászott, ezért a bajtársai a „Fehér halál” becenevet aggatták rá.

Ő maga nem gyakran büszkélkedett teljesítményével, naplójában pedig „bűnlistának” hívta a megölt ellenséges katonákról szóló összesítést. Amikor egy interjú során megkérdezték tőle, hogy tanult meg ilyen jól lőni, csak annyit mondott, hogy „gyakorlás.”

Häyhä egy héttel a téli háború vége előtt súlyos találatot kapott a bal állkapcsára és kis híján szörnyet halt, összesen 26 műtét és 14 hónap lábadozás után állt újra talpra. Részt akart venni a Folytatólagos háborúban is, de sérülése miatt leszerelték. Élete végéig látszott a sérülés nyoma az arcán, valószínűleg ez vezetett oda, hogy soha nem házasodott meg és nem vállalt gyereket.

Bár az évek során többször is próbált a veteránból a finn vezetés propaganda-eszközt és nemzeti mítoszt faragni, Häyhä életének maradék részét visszafogott magányban töltötte egy farmon, majd 2002-ben egy idősotthonban halt meg.