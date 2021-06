12 év után távozik a hatalomból az ember, aki megreformálta Izraelt

Egy meghatározó korszak ért véget tegnap Izraelben. Több mint 12 évnyi folyamatos kormányzás után távozik a tisztségéből Benjámin Netanjahu, az ország miniszterelnöke. Netanjahu évtizedeken át meghatározó alakja volt az izraeli politikának. A nagy taktikus hírében álló politikus nevéhez kötik többek között azt, hogy az utóbbi években Izrael jelentős gazdasági fejlődésen esett át. Emellett sikerült normalizálnia hazájának viszonyát olyan arab országokkal, amelyek korábban a létezését sem ismerték el. A sikerek ellenére azonban súlyos korrupciós vádak és a hatalomban eltöltött évek erodálták Netanjahu népszerűségét. Az alábbiakban sorra vesszük a Netanjahu-korszak legfontosabb intézkedéseit és a miniszterelnök személyét, illetve politikáját.

Egy kivételes politikai pálya

Benjámin Netanjahu kivételes politikai karriert tudhat magáénak, 12 éven át egyhuzamban töltötte be a miniszterelnöki tisztséget, amely rekordnak számít Izraelben. A hazájában csak Bibi néven emlegetett politikus az utóbbi években sorra nyerte meg a választásokat, az elmúlt négy választás során viszont nem tudta megszerezni a kormányalakításhoz szükséges többséget.

Netanjahu 1949-ben született Tel-Avivban, de családjával együtt 1963-ban az Egyesült Államokba költözött, amikor apja egyetemi tanári állást kapott Philadelphiában. 18 évesen tért vissza Izraelbe, hogy teljesítse a kötelező sorkatonai szolgálatot. Szolgálati ideje alatt több éles helyzettel is találkozott, részt vett többek között a jom kippuri háborúban is. Leszerelése után visszatért az Egyesült Államokba, ahol a Massachusetts Institute of Technology-n szerzett diplomát. Egy időre a versenyszektorban helyezkedett el, azonban 1976-ban olyan dolog történt, amely jelentős hatást gyakorolt életpályájára.

Bátyját, aki akkor éppen az izraeli hadseregben szolgált, egy túszmentő akció során meggyilkolták Ugandában. Netanjahu ezután döntött úgy, hogy közéleti pályára lép és bátyja emlékére egy terrorellenes civil szervezetet hozott létre.

1982-ben Izrael washingtoni nagykövetségén kapott misszióvezető-helyettesi pozíciót, ettől a ponttól datálható politikai pályája. Karrierje gyorsan ívelt felfelé és jó politikai kapcsolatainak, valamint kiváló angol tudásának köszönhetően 1984-re már Izrael ENSZ-nagykövetévé nevezték ki.

Szülőhazájába csak 1988-ban tért vissza végleg, szinte azonnal bekapcsolódott a politikai életbe és a jobboldali Likud párt színeiben bejutott az izraeli törvényhozásba, ezzel egyidőben pedig külügyminiszter-helyettesi pozíciót is sikerült elnyernie, de ezen kívül még számos miniszteri tárcát vezetett az elkövetkező években.

1996-ban pártja megnyerte az izraeli parlamenti választásokat, Netanjahu pedig egy koalíciós kormány élén az ország történetének legfiatalabb miniszterelnöke lett, csupán 48 évesen.

Első miniszterelnöksége azonban rövidre sikeredett, miután a munkáspárti Ehúd Bárák legyőzte őt egy előrehozott választáson 1999-ben. Netanjahu ezután lemondott a pártelnökségről és visszavonult a politikai élettől.

Nem maradt távol sokáig a közélettől, ugyanis 2000-ben megbukott Bárák kormánya és Netánjahu párttársa, Áriel Sárón nyerte meg a kiírt választásokat. Sárón kormányában először a külügyminiszteri, majd pedig a pénzügyminiszteri tárcát kapta, amelyek, ahogy később látni fogjuk, alapvetően határozták meg politikai örökségét. Pártja vezetését 2005-ben szerezte vissza, amikor Sárón kilépett a Likudból és megalapította a centrista ideológiát valló Kádima pártot, de miniszerelnök maradt.

Benjámin Netanjahu és Áriel Sárón az izraeli törvényhozásként működő Kneszetben 2005-ben. Forrás: Lior Mizrahi/Getty Images

Egy évvel később azonban agyvérzést kapott, melynek következtében kómába esett és 2014-es haláláig nem tért magához. Az előrehozott választásokat végül azonban a Kádima színeiben induló Ehúd Olmert nyerte. A megnyíló lehetőségre egészen a 2009-es választásokig kellett várnia Netanjahunak, amelyen ugyan a Kádima kapta a legtöbb szavazatot, de nem tudott kormányt alakítani. A nagy taktikus Netanjahunak viszont sikerült a jobboldali pártokból egy olyan politikai tömböt képeznie, amely megszerezte a kormányalakításhoz szükséges többséget, így 10 év után újra miniszterelnök lett.

Innentől kezdve pedig gyakorlatilag nem volt megállás, mivel azóta nem volt olyan választás, amelyet Netanjahu nem nyert volna meg, kiérdemelve ezzel a varázsló jelzőt támogatói körében.

Netanjahu sikere számos tényező eredménye, azonban politikai éleslátása és taktikai érzéke mellett talán két olyan terület említhető, amely ehhez kiemelten hozzájárult, ez pedig elsősorban a gazdaság és a külpolitika.

Állam helyett piac

Manapság sokan hivatkoznak Izraelre startup nemzetként, amelynek köszönhetően az ország irigylésre méltó gazdasági eredményeket ért el az utóbbi években. Ahhoz azonban, hogy ezeket az eredményeket megértsük, érdemes megvizsgálni, hogy milyen képet festett az izraeli gazdaság a Netanjahu-korszak előtt.

Izrael abban az időben, alapításától kezdve inkább volt jellemezhető egy erősen baloldali országként, amely szocialista jegyeket mutatott. A vállalatok nagy része állami tulajdonban volt és igen erős volt a szakszervezeti mozgalom is, amely jelentős befolyást gyakorolt a politikai életre. Elég csak az országot behálózó kibucokra gondolni, amelyek olyan kollektív települések, ahol a vagyon egy jelentős része közös. A magas állami transzferek, illetve az arab államokkal folytatott költséges háborúk miatt azonban a gazdaság gyengélkedett. Ehhez persze hozzájárult az is, hogy Izrael nem rendelkezett érdemben természeti erőforrásokkal és az ország ipara is erősen fejletlen volt. Magas infláció és államadósság, valamint az állandó költségvetési hiány visszatérő problémákat idézett elő, amelyek recesszióba lökték a gazdaságot.

Ezt a modellt változtatta meg alapjaiban Netanjahu pénzügyminisztersége idején, amikor az ország erősen piacpárti fordulatot vett. Netanjahu előszeretettel írta le a gazdaság szerkezetét egy hasonlattal, amelyben az állami szektort megtestesítő kövér ember lovagol a magánszektort jelképező sovány ember hátán.

Netanjahu ennek jegyében megvágta a jóléti kiadásokat és az adókat, utóbbiakat gyakorlatilag megfelezte, illetve liberalizálta a munkaerőpiacot. Emellett számos állami vállalatot privatizált, a felszabaduló forrásokból pedig betömte a költségvetésen tátongó lyukakat, illetve mérsékelte az államadósság mértékét, amelyet miniszterelnökként is folytatott. A lépéseknek meg is lett az eredménye, hiszen az izraeli GDP-arányos államadósság az utóbbi évtizedben 75%-ról 60%-ra mérséklődött, valamint az ország adósbesorolása is jelentősen javult. Nem kis szerepe volt ebben annak, hogy 2010-ben hatalmas olaj- és gázmezőket fedeztek fel Izrael partjainál, amely nemcsak az országnak évek óta problémát jelentő olaj- és gázfüggőséget szüntette meg, de lehetővé tette azt is, hogy Izrael exportőrként lépjen fel a nyersanyagok piacán. Emellett a piaci szereplőknek biztosított kedvező környezet, illetve az innováció támogatása rengeteg vállalatot csábított Izraelbe, amelyek alapvetően járultak hozzá ahhoz, hogy ma már világszerte startup nemzetként emlegetik az országot.

Netanjahu döntéseinek azonban természetesen megvan az árnyoldala is. A jóléti állam lebontása az utóbbi években jelentős egyenlőtlenségeket eredményezett a társadalmon belül, amelyen csak rontott a közszféra elhanyagolása. Ezt csak tetézik a magas ingatlan és fogyasztói árak, amelyek igen drágává tették az életet Izraelben. Ez kifejezetten a vásárlóerő paritás kapcsán érhető tetten. Míg Izrael az egy főre vetített nominális GDP tekintetében a 21. helyet tudhatja magáénak, addig a vásárlóerő-paritáson alapuló mutató esetében csak a 31. helyre fér fel, amely kifejezetten nagy különbség és hosszú távon komoly problémákat okozhat.

Ennek ellenére az utóbbi évek gazdasági eredményei összességében látványos sikerként értelmezhetők, amelyek nemcsak Netanjahu népszerűségi mutatójára voltak jó hatással, de versenyképessé tették az országot, ezt pedig Netanjahu a külpolitika terén is tudta kamatoztatni.

Kitörés a külpolitikai elszigeteltségből

A Netanjahu-korszak külpolitikai sikereit több oldalról érdemes vizsgálni. Ezek közül az egyik szorosan kapcsolódik a gazdasági eredményekhez, melynek köszönhetően Izrael új külpolitikai partnerekre tett szert, illetve képes volt fellépni a világpolitika színpadára, amely segített normalizálni viszonyát olyan, főleg arab országokkal, amelyekkel korábban több háborút is vívott, illetve amelyek a közelmúltig még a létezését sem ismerték el.

A gazdasági fellendülés, valamint a technológiai szektor értékes partnerré tetté az Egyesült Államok és Európa mellett országok számára, mint Kína, vagy India. Az utóbbi időben pedig már Afrikában és Latin-Amerikában is erősen jelen vannak izraeli gazdasági érdekeltségek.

Ez természetesen igaz az arab országokra is, amelyek viszonylatában az utóbbi években a gazdasági együttműködés szerepe felülkerekedett a politikai ellentéteken.

Ehhez hozzájárult az is, hogy Netanjahu ügyesen használt ki olyan érdekegyezőségeket bizonyos országokkal, mint az Iránnal való szembenállás, illetve a különböző terrorszervezetekkel való küzdelem, rámutatva arra, hogy a közös ellenség jelenléte valóban képes lehet, ha barátokká nem is, de együttműködő partnerekké tenni államokat. Kézenfekvő ennek kapcsán Egyiptomot megemlíteni, amely konkréten megengedte az izraeli légierőnek, hogy a saját területén terrorista támaszpontok ellen indítson légicsapásokat. Ez korábban elképzelhetetlen volt, figyelembe véve azt, hogy a két ország többször állt háborúban egymással a 20. század során.

Kapóra jött Netanjahunak az is, hogy Barack Obamát, akivel többször került összetűzésbe a zsidó telepépítési törekvések és az Iránnal való viszony kapcsán, Donald Trump váltotta az elnöki székben. A Trump-kormánnyal Netanjahu két legyet ütött egy csapásra. Egyrészt a Donald Trump vezette kormány kulcsszerepet játszott abban, hogy tető alá hozzák az Ábrahám-egyezményeket, melyek értelmében az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein is diplomáciai viszonyt létesítettek Izraellel, illetve ígéretet tettek arra, hogy nagykövetséget nyitnak a zsidó államban, valamint felfuttatják a gazdasági és politikai együttműködést is. Másrészt ezt úgy sikerült elérni, hogy közben az amerikai vezetés további fontos gesztusokat is tett Izrael felé, például azzal, hogy szakítva hosszú évek gyakorlatával, az Egyesült Államok 2017-ben elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának, illetve a Golán-fennsíkot is Izrael területeként.

Az Egyesült Államok, Izrael, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek képviselői aláírják az úgynevezett Ábrahám-egyezményeket 2020. szeptemberében. Középen Benjámin Netanjahu és Donald Trump. Forrás: Fehér Ház/Wikimedia Commons

Ezek mind olyan külpolitikai sikerek, amelyek jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, mivel évtizedek óta létező tabukat döntöttek meg és nyilván igen nagy mértékben növelték a miniszterelnök népszerűségét.

Netanjahu igyekezett is magáról olyan benyomást kelteni mint, aki tapasztalt államférfiként egyedülálló módon képes vezetni az országot a sok diplomáciai és biztonságpolitikai próbatétel közepette.

A Netanjahu-korszak külpolitikai öröksége esetében szükséges megemlíteni az izraeli-palesztin kérdés kezelését, amely tekintetében a miniszterelnök a kemény kéz politikáját vallotta. Zérótoleranciát hirdetett a Hamásszal szemben és bár második miniszterelnöksége elején felvetette a kétállami megoldás lehetőségét Izrael és Palesztina vonatkozásában, a tárgyalások zátonyra futottak. Ezzel párhuzamosan korábbi izraeli kormányoknál jóval erősebben támogatta a zsidó telepek építését Ciszjordániában, amelyek az ENSZ hivatalos álláspontja szerint jogellenesek.

Elkerülhetetlen bukás

Bár a fentiek alapján könnyen tűnhet úgy, hogy Netanjahunak semmi félnivalója nem volt, valójában már egy ideje pengeélen táncolt, amely előrevetített bukását, ez pedig számos tényező következménye:

Netanjahu személye kapcsán számos korrupciós vád merült fel , illetve vesztegetés, csalás és hatalommal való visszaélés jogcímen már bírósági eljárást is indítottak a ellene, amelyre korábban nem volt példa egy hivatalban lévő miniszterelnök esetében. Nem ritka azonban a politikusok elleni eljárás Izraelben, Ehúd Olmert korábbi miniszterelnököt például már elítélték korrupció miatt.

, illetve vesztegetés, csalás és hatalommal való visszaélés jogcímen már bírósági eljárást is indítottak a ellene, amelyre korábban nem volt példa egy hivatalban lévő miniszterelnök esetében. Nem ritka azonban a politikusok elleni eljárás Izraelben, Ehúd Olmert korábbi miniszterelnököt például már elítélték korrupció miatt. Ennyi hatalomban töltött év után egyszerűen elfogyott a levegő Netanjahu körül , mivel az izraeli politikai pártokban már természetes igény mutatkozik arra, hogy a miniszterelnök távozzon a hatalomból. Nem is véletlen, hogy az utóbbi két évben négy választást kellett tartani Izraelben, mert Netanjahu koalíciói sorra omlottak össze. Mára pedig egyszerűen nem maradt potenciális koalíciós partner, akivel folytathatná a kormányzást , sőt olyan pártok fognak össze ellene, akik ideológiailag homlokegyenest mást gondolnak a világról.

, mivel az izraeli politikai pártokban már természetes igény mutatkozik arra, hogy a miniszterelnök távozzon a hatalomból. Nem is véletlen, hogy az utóbbi két évben négy választást kellett tartani Izraelben, mert Netanjahu koalíciói sorra omlottak össze. , sőt olyan pártok fognak össze ellene, akik ideológiailag homlokegyenest mást gondolnak a világról. Netanjahu erősen nacionalista politikája imponált ugyan sok jobboldali szavazónak, de sok tekintetben polarizálta az izraeli közvéleményt és elidegenített jelentős számú centrista, liberális vagy éppen baloldali szavazót.

imponált ugyan sok jobboldali szavazónak, de sok tekintetben polarizálta az izraeli közvéleményt és Az elégedetlenséget csak növelte a koronavírus-járvány, annak kezdeti kezelése és a nyomában tapasztalt negatív gazdasági hatások, amelyek éppen a viszonylag gyenge szociális háló miatt fájhattak az izraelieknek. A decemberben beindult oltási kampány azonban javíthatott a miniszterelnök megítélésén, főleg annak fényében, hogy az ország világelsővé vált átoltottság tekintetében.

A FENTI TÉNYEZŐK VÉGÜL TÁVOZÁSRA KÉNYSZERÍTETTÉK UGYAN NETANJAHUT, DE POLITIKAI ÖRÖKSÉGE BIZONYÁRA HOSSZÚ ÉVEKEN ÁT HATÁSSAL LESZ IZRAELRE.

A miniszerelnök távozása nem feltétlen jelenti az, hogy véget ér a politikai pályája is, ugyanis pártja továbbra is a legnagyobb frakcióval rendelkezik majd az izraeli parlamentben, de egyelőre úgy látszik ellenzéki szerepre rendezkedik be.

Címlapkép forrása: Lior Mizrahi/Getty Images