Hamarosan új mesterlövész-fegyvert kapnak az orosz katonák

Hamarosan új távcsöves önöltőpuskát rendszeresít az orosz haderő; a Kalasnyikov-konszern által fejlesztett eszközt még Vlagyimir Putyin is kipróbálta. A National Interest most publikált egy cikket, melyben szemügyre veszik az új fegyver képességeit.

Az SzVCs (Sznajperszkaja Vintovka Csuvakin – magyarul Csuvakin Mesterlövészpuska) névre hallgató fegyver sorozatgyártását tavaly kezdte meg a Kalasnyikov-konszern, az orosz haderőben az 50 éve szolgálatot teljesítő SzVD távcsöves öntöltőpuskákat cserélik le vele. A fegyvert Vlagyimir Putyin, orosz elnök is kipróbálta.

Az orosz „mesterlövész-puska” elnevezés ellenére egyébként hazai definíció szerint helyesebb a távcsöves öntöltőpuska kifejezés használata, mivel félautomata távcsöves fegyverről és nem forgó-tolózáras fegyverről van szó.

A National Interest most összeszedte, hogy miben lesz jobb az SzVCs az SzVD-nél. Mint írják, az új fegyver nem csupán egyfajta, 7,62x54-es lőszert használ majd, hanem cserélhető csővel rendelkezik majd, így képes lesz például a NATO által használt, 7,62x51-es, illetve a mesterlövészek által közkedvelt .338 Lapua Magnum használatára is. A különféle lőszerek közti váltáshoz elég a fegyver csövét, a zárfejet és a tárat cserélni. Az SzVCs-k egyébként kompatibilisek a régi Dragunov-tárakkal is.

Ez a „fícsör” egyébként számos újfajta mesterlövész-fegyvernél jelen van már, például a Magyarországon gyártásra kerülő TPG-3 NX-nél is.

Ahogy ez a modern fegyvereknél szokás, az oroszok elbúcsúznak az első generációs SzVD-k faburkolatától is, illetve kap a fegyver egy bipodot is, amely a Dragunovoknál szintén csak külön adapter felszerelésével volt megoldható. A fegyver egyébként több szempontból is moduláris lesz, fix távcső helyett egy picatinny szereléksín kap helyet az eszközön, melyre a kezelő igényeinek megfelelően lehet különféle céltávcsöveket és más, célzást segítő eszközöket felszerelni.

Bár az SzVCs-k rendszeresítése még csak most kezdődött, az orosz különleges erők már használják a fegyvert Szíriában.

Címlapkép: Anton Novoderezhkin\TASS via Getty Images