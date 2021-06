Holnap összeülnek a nagyhatalmak - Több nagy bejelentés is várható

Holnap kezdődik G7-csúcs a világ legfejlettebb ipari hatalmainak részvételével, amelynek fő témája a koronavírus-járvány, valamint a klímaváltozás elleni küzdelem, illetve a gazdasági együttműködés lehetőségei lesznek. Szinte biztosan felmerülnek majd geopolitikát érintő kérdések is, főleg Kína és Oroszország vonatkozásában. A találkozó előtt az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság képviselői külön is egyeztetnek, amelynek keretében egy új Atlanti Chartát is elfogadhatnak - írja a CNBC.