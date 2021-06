Ismét felütötte a fejét Kínában a koronavírus - Brutális szigort vet be a rendőrség

Drákói szigorral próbálják a kínaiak megfékezni a koronavírus Delta-variánsának terjedését Kanton térségében. Bár alig 115 fertőzöttet azonosítottak, a kínai hatóságok komplett városnegyedeket zártak le, milliókat teszteltek és szigorú büntetéseket kezdtek el kiosztani a szabályokat megszegőknek.

Egy családi vacsora után ütötte fel ismét a koronavírus Kínában, ezúttal az indiai mutánst hurcolta be valaki az országba és mióta május végén megjelent ismét a vírus, 115 fertőzöttet azonosítottak.

A kínai hatóságok lezárták Kanton egyes részeit, Livanban komplett városnegyedekben vezettek be kijárási tilalmat, bezárták a boltokat és az éttermeket. Megkezdték a tömeges tesztelést is: május 26 óta már több mint 27 millió embert teszteltek. Visszaállították a maszkviselési kötelezettséget is.

Az elmúlt 24 órában WeChaten kezdték el figyelmeztetni a lakosságot a kínai hatóságok arra, hogy be kell tartaniuk az intézkedéseket és ha nem így járnak el, büntetéssel kell szembenézniük. Ha valaki nem visel maszkot, nem engedi, hogy leteszteljék vagy megsérti a karantén-szabályokat, a pénzbírságon kívül akár letöltendő börtönt is kaphat. A kínai hatóságok külön figyelnek a téves információkat terjesztőkre is.

Eddig két olyan esetről tudni, hogy őrizetbe vettek valakit a hatóságok a szabályok megsértése miatt: egy esetben nem engedte az érintett, hogy teszteljék, majd megszúrt egy rendőrt egy villával, egy másik esetben pedig nem vallotta be egy ember, hogy egy fertőzöttel találkozott.

