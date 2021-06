Szolgálatba állt Oroszország rettegett tengeralattjárója

Hivatalosan is szolgálatába állt az orosz haditengerészet első Jaszen-M tengeralattjárója, melyre a Business Insider szerint „aggodalommal tekintenek” a NATO vezetői.

A Kazany névre hallgató eszköz egy atommeghajtású robotrepülőgép-hordozó tengeralattjáró, a második a Jaszen-osztályban, amely számos addicionális fejlesztést tartalmaz elődjéhez képest, ezért kapta meg az „M” toldalékot.

A Business Insider úgy ír a tengeralattjáróról, hogy az egy „új fejezet” az orosz tengeralattjáró-fejlesztésben, és „szinte minden tekintetben modernebb elődjénél, amely miatt már eleve aggódtak a NATO vezetői.”

A Jaszen-osztály elsősorban fegyverzete és lopakodó képességei miatt keltette fel a NATO aggályait, hiszen a tengeralattjárót felszerelték 32 P-800 Onyik és 40 3M-14 Kalibr cirkálórakétával. A Kalibr-cirkálórakéták hatótávolságát a nyugati hírszerzők körülbelül 2500 kilométerre becsülik és tengeri célpontok likvidálása mellett szárazföldi célpontok ellen is tökéletesen hatékony, ahogy ez bebizonyosodott a szíriai intervenció során is. A lopakodó képességekkel kapcsolatosan annyit ír a lap, hogy az első Jaszen, a Szeverodvinszk egyszer „hetekre” eltűnt az Északi-sarkkörön és a NATO minden igyekezete ellenére nem tudta megtalálni.

Jeffrey Edmonds, a Center for Naval Analysis szakértője azt mondta a Kazanyról, hogy kisebb, mint elődje, viszont új vezérlőrendszert, új szenzorokat, új személyvédelmi rendszereket kapott, illetve jóval nehezebb is észlelni, hiszen kevesebb hangot bocsát ki, mint a Szeverodvinszk. Az új tengeralattjárókat ráadásul 3M22 Cirkón hiperszonikus rakétákkal is felszerelik, amely kifejezetten ellenséges hadihajók semlegesítésére lett kitalálva és jelenleg nem ismert ellene hatékony védekezési mód.

A nyugati katonai vezetők elsősorban amiatt aggódnak, hogy ezek a tengeralattjárók kifejezetten nehezen észlelhetők és jelentős hatótávolságú rakétákkal vannak felszerelve, így könnyedén támadhatnak amerikai szárazföldi és tengeri célpontokat az amerikai keleti-partszakasz mentén.

A hajóink többé nem számíthatnak arra, hogy biztonságosan tudnak működni a Keleti-partnál vagy akadálytalanul át tudnak kelni az Északi-sarkkörön

– ezt Andrew Lewis altengernagy mondta, az amerikai 2-es számú hadiflotta főparancsnoka. Hozzátette: Amerikának fel kell készülnie a hadviselése a partszakaszai mentén az új orosz tengeralattjárók megjelenése miatt.

2030-ig Oroszország összesen hét Jaszen-osztályt tervez hadrendbe állítani.

Címlapkép: Alexander Ryumin\TASS via Getty Images