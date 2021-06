Propagandával üzen Tajvannak Kína: készüljetek a háborúra!

A Népi Felszabadító Hadsereg által kiadott anyagok között található többek közt olyan plakát, amelyen a „készüljetek a háborúra” felirat olvasható. Ezek a képek be is járták Kína legnépszerűbb közösségi médiaplatformjait, így a Weibot és a Wechatet is. Emellett különböző videófelvételeket is megosztottak a Népi Felszabadító Hadsereg 80. hadseregcsoportjának eskütételi ünnepségéről.

Elemzők úgy vélik, hogy bár a mostani propagandaakciók Tajvan ellen irányulnak, valójában a belföldi lakosságnak kíván üzenet küldeni általuk a kínai vezetés. A kínai lakosság körében ugyanis többen panaszkodtak arra, hogy Kína nem lépett fel kellően határozottan, amikor három amerikai szenátor tett látogatást Tajvanon múlt vasárnap.

A mostanihoz hasonló megnyilvánulások nem rendhagyók Kína részéről. Januárban például a védelmi minisztérium szóvivője fenyegetőzött háborúval, abban az esetben ha Tajvan a jövőben kikiáltaná függetlenségét.

Címlapkép forrása: Feng Li/Getty Images